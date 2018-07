Selvfølgelig bliver der arbejdet på Christiansborg, selv om det er sommerferie.

Der bliver boret og hamret og slået søm i. Håndværkerne har nok at rive i.

Nå, politikerne? Nej, de er ikke til at få øje på. Jeg møder i hvert fald ikke en eneste, da jeg går en tur rundt i magtens korridorer.

Jeg stiler straks mod Dansk Folkepartis lokaler ude i Proviantgården, for efter sigende er det jo Kristian Thulesen Dahl, der for tiden bestemmer alt i dansk politik, forhindrer regeringen i at komme igennem med sin politi og er åbenlyst utro med Mette Frederiksen, som han er kommet tættere og tættere på, især efter at Mette Frederiksen blankt har afvist tilnærmelserne fra radikale Morten Østergaard.

Men her sidder der kun nogle administrative medarbejdere. Politikere er der ingen af. I øvrigt er DF det eneste parti, der har gamle årgange af tegneseriebladet Basserne liggende fremme til fri afbenyttelse, hvis nogen skulle kede sig.

Men det har jeg ikke tid til. Jeg vil have svar på vigtige spørgsmål. Den erfarne politiske kommentator Amalie Lyhne har nemlig fremsat en opsigtsvækkende teori i Berlingske: At Dansk Folkeparti vil gøre Mette Frederiksen til statsminister, uanset om der er blåt flertal.

»Ring til Søren Espersen,« siger DF-medarbejderne.

Det er helt, som det plejer. Hver sommer overlader man hele partiet og alle politiske spørgsmål til Søren Espersen, der sidder og styrer det hele hjemme fra sin gård på Køng Mark nord for Vordingborg. Sværere er det åbenbart ikke.

»Jeg ved ikke, hvor hun har det fra. Blåt flertal vil medføre en VOK-regering,« fastslår Søren Espersen uden at tøve.

Berlingske har en Gallup-måling, der viser, at førsteprioriteten blandt Venstres vælgere er en regering med DF og De Konservative. Blot hver 10. ønsker LA med om bord.

Men både V, LA og K har meddelt, at de går til valg på at fortsætte sammen.

»Vi kan ikke gå i regering med LA, fordi de har været så ultimative i så lang tid om så mange ting og kortsluttet mange forhandlinger. Det er ikke måden at gøre det på,« siger Søren Espersen.

Derfor tør jeg godt forudse et andet scenarie, hvis der er blåt flertal efter næste valg. Nemlig, at Løkke vil fortsætte med VLAK, men at Thulesen Dahl siger nej til at støtte den regering og truer med i stedet at støtte Mette Frederiksen, hvis han ikke kommer i regering i stedet for LA - hvilket Løkke måske siger ja til.

For mere end 10 år siden talte jeg med Søren Espersen om muligheden for, at DF kunne skifte side og gå i regering med S. Dengang sagde han, at det jo ikke kunne gå med Helle Thorning-Schmidt.

»Men hvis Mette Frederiksen en dag blev formand, så måske...« sagde han dengang.

Det var meget fremsynet af Søren Espersen, men i dag siger han:

»Mette og hendes top-folk har lavet rigtig mange ændringer i Socialdemokratiets udlændingepolitik, og jeg tror på, det er seriøst. Men der kan ske meget. Vi så, da Thorning kom til magten, hvordan hun blev udmanøvreret af De Radikale. Vores største rædsel er, at De Radikale kommer i regering eller får afgørende indflydelse på udlændingepolitikken. Og Alternativet har sagt, at de ikke peger på Mette Frederiksen, så der er jo reelt ikke en rød blok, der fører i meningsmålingerne, som aviserne skriver. Det hele sejler. Så vi må lige se det an,« siger Søren Espersen.