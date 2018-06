»Men du peger jo stadig på Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl,« siger ordstyreren.

»Ja, hvorfor gør du egentlig det,« siger Mette Frederiksen og kigger op på Kristian Thulesen Dahl med store, blå øjne.

Han svarer først på det noget tid senere. Det kommer vi tilbage til.

Jeg er til morgenkaffe med S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl i Det gamle Posthus i Allinge, som LO under Folkemødet har omdøbt til Folkets Hus.

Solen er allerede tidligt om morgenen i højt gear, og nu hamrer den ned over Allinge, mens folk nyder deres rundstykker med tandsmør og kaffe. Og det er ikke kun vejret, der er helt i top. Det er stemningen også mellem Thulesen og Frederiksen.

Stemningen mellem dem har faktisk aldrig været bedre end nu. Blandt andet på grund af S-farvellet til de Radikale.

Samtidig kan jeg se på min telefon, at en ny måling viser, at 30 pct. af DFs vælgere gerne vil have partiet i regering med Socialdemokratiet efter et folketingsvalg. Målingen er lavet af Epinion for LO og viser også, at 19 procent af vælgerne ville sætte deres kryds ved DF, hvis der var valg i dag.

Det kan godt være historisk, for hidtil har man regnet med, at DF-vælgerne mest er borgerlige. Denne udvikling kan bane vejen for et endnu tættere samarbejde og måske ligefrem en SDF-regering på et senere tidspunkt - en kæmpe udfordring for det borgerlige samarbejde med DF siden 2001.

Bagefter spørger jeg Kristian Thulesen Dahl om det.

»30 procent vil SDF og 26 procent vil VDF. Det er rigtig godt. Vores vælgere er fifty fifty mellem samarbejde med S og V, og det cementerer det, vi har arbejdet på.«

Så dine vælgere synes, det er fint, du står med et ben i hver lejr?

»Ja, jeg vil gerne samarbejde med både S og V, og vælgerne er med på den linie. Vi er et nationalkonservativt parti, men S har jo flyttet sig i vores retning på mange områder, især udlændingeområdet. Og en SDF-regering er i hvert fald ikke aktuel efter næste valg. «

Mette Frederiksen spørger, hvorfor I egentlig støtter Løkke. Hvad er svaret?

»Det er, at Venstre var de første ud over os, der så alvoren i udlændingepolitikken. Det gjorde de i 2001, og vi har samarbejdet med dem om det siden. Socialdemokratiet mente noget andet og bekæmpede os helt frem til 2015. Socialdemokratiet skal bevise noget over længere tid,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Jeg snakker også med Mette Frederiksen. Hun siger:

»Målingen tyder på, at nogle borgerlige vælgere synes, jeg vil være en bedre statsminister end Lars Løkke, og det er jeg selvfølgelig glad for. Der er et reelt opbrud i blokpolitikken.«

»Vi har mest brugt tiden i denne valgperiode på at forhindre regeringen i at lave dårlig politik. Det kunne være godt, hvis vi og DF også kunne bygge noget op sammen.«

Hun er enig med Thulesen Dahl i, at Socialdemokratiet skal vinde tillid i udlændingepolitikken.

»Vi skal blive ved med at genvinde den tillid, jeg godt kan mærke, vi har tabt hos nogle. Det handler blandt andet om udlændingepolitikken, og jeg kan mærke, vi er ved at vinde tilliden tilbage,« siger Mette Frederiksen.

Vejret på Bornholm er hot, og den politiske situation er også brandvarm.