VALGKAMP DAG 22: Mobiltelefonen ringer fra et ukendt nummer sent mandag aften.

»Hej, det er Søren Gade.«

Jeg har sendt ham en sms om eftermiddagen, men har opgivet at få fat i ham og er taget hjem.

»Jeg var ikke sikker på, du ville ringe,« siger jeg.

»Jeg har fået over 400 sms'er i dag. Jeg har ikke åbnet dem allesammen,« siger Søren Gade.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Søren Gade (V) under folketingets åbningsdebat i folketingssalen på Christiansborg, torsdag den 5. oktober 2017.

Hvis man skal finde ud af, hvorfor Søren Gade er så populær, er det måske en del af det.

Han får en til at føle, man er noget særligt, samtidig med at han gør opmærksom på, hvor mange der gerne vil have fat i ham.

Andre journalister har også fortalt mig, at han skaber en særlig stemning. Også selv om de bare taler i telefon med ham.

Og så er der vælgerne. I ni nordjyske kommuner fik Søren Gade søndag 51.337 personlige stemmer. Det svarer til godt hver femte stemme i Nordjylland. Og i Holstebro stemte 50 pct. på Venstre, heraf to tredjedele på Søren Gade.

»Jeg tøvede lidt med at gå udenfor. Jeg kunne jo ikke undgå at rende ind i folk, der havde stemt på mig,« siger Søren Gade med et grin.

Hvad er hans hemmelige våben?

Da debatredaktør Sanne Fahnøe og jeg snakkede om Søren Gade i B.T.s live på Facebook mandag, pegede mange på hans ligefremme stil.

»Søren Gade er den eneste ærlige V-politiker,« skrev Bjarne Sørensen.

»Han virker reel og sympatisk,« skrev Birthe Birkekær.

Søren Gade (V)

»Søren Gade har man tillid til - det kan man jo ikke sige om alle,« lød det fra Rita Kristensen.

»Smart at isolere Gade nede i EU. Så er han ikke længere en trussel mod Løkke,« mente Martin Knudsen.

Det sidste er måske ikke helt rigtigt. For selv om han sidder i Bruxelles, kan Søren Gade sikkert godt være i telefonisk forbindelse med andre Venstre-folk, der planlægger, hvem der skal tage over efter Lars Løkke, hvis han nogensinde går af.

Søren Gade bliver ikke selv formand, selv om mange medier udråbte ham som kandidat i 2014-15, men han kan stadig få indflydelse på, hvem der måtte blive det.

Gade-kampen i Venstre er slet ikke slut.