»Vi vil have en afstemning om Danmarks medlemskab af EU. Jeg synes, vi skal melde os ud. Men jorden skal gødes for det. Det vil tage nogle år,« siger Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen.

Vi sidder og drikker morgenkaffe på Café Luxembourg, der ligger så centralt i Bruxelles, at vi kan se over på Europa-Parlamentets imponerende glaspalads.

Premierminister Theresa May bliver kritiseret fra højre og venstre for sin Brexit-deal og risikerer måske ligefrem at blive væltet. Men Vistisen synes, det er en god aftale.

»Den deal, Theresa May har lavet for Storbritannien, er udmærket. Den kunne også være god for Danmark.«

»Men er det ikke gået halvskidt for briterne efter Brexit?« spørger jeg.

»For det første er de ikke ude endnu, og for det andet tror jeg ikke på de dommedagsprofetier. Briternes snarlige undergang er stærkt overvurderet.«

»Men maler du ikke bare et skønmaleri, som du heller ikke ved noget sikkert om?« bliver jeg ved.

Medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen på scenen ved DF's Årsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 16. september 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen på scenen ved DF's Årsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 16. september 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det kan man sige. Men foreløbig har mine forudsigelser passet meget godt. Jeg tror, det bliver 3-0 til mig,« lyder det muntert fra Vistisen, der overtog ledelsen af DF-gruppen efter Morten Messerschmidt.

Dagen før er Vistisen den parlamentariker, der går hårdest til Løkke i debatten efter hans 'Future of Europe'-tale. Og da vi bagefter taler med Løkke uden for Protokolrum 1 på 3. sal, afviser han blankt, at det emne skal til folkeafstemning.

Der er meget langt mellem de to partier, der planlægger at gå i regering sammen, når det gælder vores fremtid i Europa.

»Lars Løkke er sprunget ud som supereuropæer. Han har valgt at blive i Alde-gruppen, hvor Guy Verhofstadt er formand, og han har jo skrevet en bog om Europas Forenede Stater, og hvordan vi kommer derhen. Venstres Morten Løkkegaard har sagt, at Verhofstadt har de klareste europæiske visioner. Løkke skylder en forklaring på, hvor Venstre vil hen med det,« mener Anders Vistisen.

»Lars Løkke har tydeligvis revurderet den skepsis, han havde over for EU før valget i 2015. Nu taler han i tænketanken Europa som æresgæst, og han gnubber albuer med Merkel og Macron. Det er patetisk.«

Denmark's Prime Minister, Lars Lokke Rasmussen, addresses European Union lawmakers at the European Parliament in Brussels, Wednesday, Nov. 28 2018. (AP Photo/Francisco Seco) Foto: Francisco Seco Vis mere Denmark's Prime Minister, Lars Lokke Rasmussen, addresses European Union lawmakers at the European Parliament in Brussels, Wednesday, Nov. 28 2018. (AP Photo/Francisco Seco) Foto: Francisco Seco

Faktisk er Vistisen mere enig med S-formand Mette Frederiksen.

»Mette Frederiksen har rykket i en mere EU-skeptisk retning. Før sidste valg rykkede Venstre over mod os, mens Helle Thorning-Schmidt var supereuropæer. Nu er det omvendt. Man kan selvfølgelig også få den tanke, at de store partier er EU-skeptiske i opposition, men bliver mere venlige, når de sidder i regering,« siger Anders Vistisen.

Det støvregner i Bruxelles, men jeg er glad for at sidde på cafeen. For onsdag aften troede jeg, jeg var blevet låst inde i parlamentsbygningen.

Hoveddøren, jeg var kommet ind ad, var låst, og det samme gjaldt flere forskellige sidedøre, jeg prøvede at rykke i.

Jeg rendte ind i andre danske journalister, der også gik forvildede rundt. Vi blev enige om, at det måske er en foranstaltning, EU har indført efter Brexit. Nu er det slut med bare at forlade bygningen, når det passer en.

Til sidst mødte vi en vagt, som kiggede overbærende på os og forklarede, at vi skulle benytte udgangen på 2. sal.

Nå ja, selvfølgelig skal man bruge udgangen på 2. sal. Det er jo helt logisk. Ligesom at alle 751 medlemmer 12 gange om året skal rydde deres skrivebord og flytte det hele til Strasbourg i Frankrig i en uge. Hvilket i øvrigt koster ca. 700 mio. kr. om året. Men det er en anden historie.