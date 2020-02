Køen er meget lang foran Snapstingets restaurant.

Jeg må forvente at stå i den temmelig længe sammen med andre politiske redaktører, politikere og spindoktorer, der alle vil sige et vemodigt farvel til dagens hovedperson:

Tidligere politisk redaktør på TV 2 Anders Langballe.

Han blev ramt af en blodprop i hjernen i november 2018, og har siden været sygemeldt. Nu stopper han efter eget ønske på TV 2, og salen var proppet til bristepunktet med journalister, politikere og andre fra det politiske miljø.

»Vi skulle have bestilt en større sal. Fremmødet siger noget om dig,« sagde nyhedsdirektør Mikkel Hertz overvældet.

Souchef på TV 2's politiske redaktion Mads Bisgaard Olesen fortalte, at ulykken var sket under indtagelse af en peberbøf.

»Og hvilken peberbøf,« afbrød Langballe talen.

Næste dag sendte Bisgaard en sms-besked til Langballe, hvor han skrev, at det var godt, det ikke var Langballes sidste peberbøf.

Han fik ikke noget svar, og senere en besked om, at Langballe ikke forstod sms-beskeden.

Lang tid senere fik han en besked om, at Langballe nu godt forstod sms-beskeden. Et tegn på, at genoptræningen på Center for Hjerneskade gik den rigtige vej.

Journalist Bjarne Steensbeck fra DR fortalte, hvordan han i slutningen af 90'erne skulle beskrive en dag med Anders Fogh i Jylland, og blev hentet i en bil kørt af VU's landskasserer Anders Langballe.

På et tidspunkt, hvor de to var alene, gav han Bjarne Steensbeck en lang række forslag til kritiske spørgsmål, han kunne stille til Anders Fogh.

»Du burde være journalist,« udbrød Bjarne Steensbeck, som nogle få år senere måtte gå ind i en sag, som var startet af Langballe, der nu var praktikant på Ekstra Bladet.

Selv mødte jeg første gang Anders Langballe i New York i 2002, var imponeret over, hvor meget den unge fyr vidste, og inviterede ham på middag.

Det er trist, at han blev ramt af blodproppen, og jeg savner hans analyser på TV 2 News.

Men som han selv siger: Det er godt, han er i live.

Han holdt selv en rørende tale, hvor han især takkede eksperterne på Center for Hjerneskade, og sin kone Anette og børnene, som har bakket ham op altid, både før og nu.

Anders Langballe kneb en tåre, og han var ikke den eneste.

Politik og journalistik er en hård cocktail, og den kræver sine ofre.

Må vinden fylde dine sejl fremover, Anders.