Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, bærer en stor del af ansvaret for, at stemningen i 'rød blok' er nogenlunde lige så hyggelig som et af de sidste afsnit af en sæson af 'Paradise Hotel', hvor alle har forsøgt at backstabbe alle.

Har har nemlig løbende i fuld offentlighed bagtalt næsten alle de partier, Socialdemokratiet forventer, skal hjælpe til med at gøre Mette Frederiksen til statsminister efter næste valg: Enhedslisten, Alternativet og De Radikale.

Senest i sin tale på Socialdemokratiets kongres i sidste weekend, hvor han sagde, at 'vi har meget mere til fælles med DF på en lang række punkter, end vi har med De Radikale'.

Det bliver de rimeligt trætte af at høre på - alle sammen.

Tidligere har han kaldt Alternativet 'et bluffnummer' og Enhedslisten 'ekstreme'.

I april 2017 skrev Henrik Sass Larsen om, hvordan 'den utopiske humanismes idé om fri indvandring og globale rettigheder for flygtninge' har ført til en 'masseindvandring', som de vestlige landes økonomier ikke kan bære.

»Det har været en dundrende fiasko. Det truer eksistensen af det velfærdssamfund, som Socialdemokratiet gav dem, og det vil de ikke af med igen,« lød det fra S-gruppeformanden.

Alternativets Josephine Fock blev oprigtigt ked af det, da hun læste det.

'Var det et yderligtgående højrenationalistisk parti, der skrev om 'fiaskoindvandringen' og frydede sig over humanismens påståede sammenbrud? Det kunne næsten lyde sådan, hvis man ikke vidste bedre,' skrev hun.

Og hendes kollega Rasmus Nordqvist (Alt.) sagde i P1-programmet Slotsholmen:

»Det er meget svært at have tillid til nogen, der taler så respektløst og grimt, som der bliver gjort fra ledende skikkelser i Socialdemokratiet lige nu.«

Enhedslisten var på det tidspunkt også sure over, at Sass i Ekstra Bladet sagde, at 'udlændingepolitikken er blevet nødvendighedens politik. Og forstår kritikerne ikke det, så kan de rejse til Sverige'.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, sagde:

»Det er jo ikke engang det grimmeste, han har sagt. Jeg synes, han skal til at overveje, hvordan han taler om dem, som han gerne vil have skal bakke op om ham. Han har vel ministerdrømme, går jeg ud fra, så mon ikke han skulle til at tænke sig om.«

Uffe Elbæk fra Alternativet og Pernille Skipper fra Enhedslisten er trætte af tonen fra Henrik Sass Larsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Uffe Elbæk fra Alternativet og Pernille Skipper fra Enhedslisten er trætte af tonen fra Henrik Sass Larsen. Foto: Henning Bagger

Jeg har snakket med kilder i både Enhedslisten og Alternativet, og de er naturligvis trætte af Henrik Sass' facon, men de mener nok, de var raget uklar med Socialdemokratiet alligevel.

Enhedslisten havde håbet, at Mette Frederiksen ville lægge sig længere til venstre i den økonomiske politik, arbejdsmarkeds- og klimapolitikken. Men de vil alligevel støtte hende i sidste ende, de bringer ikke Løkke til magten.

Alternativet er trætte af, at der ikke har været en ordentlig dialog - der har været for få møder med S, og når de endelig har været der, føler de ikke, der bliver lyttet til dem. Dem kan Mette Frederiksen ikke regne med. Får de ikke deres vilje, kan de godt bringe Løkke til magten.

Morten Østergaard (R) vil ikke støtte S, hvis de samarbejder med DF, hvilket er deres erklærede mål.

Og Henrik Sass' udtalelser har været som benzin på bålet.