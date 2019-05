VALGKAMP DAG 18: »Vil du ikke have en cd?« spørger en medarbejder i Dansk Folkeparti, da jeg ankommer til partiets pressemøde i højt solskin i Bibliotekshaven bag Christiansborg.

»Øh, jo, jo,« siger jeg.

Nogle journalister er holdt op med at tage imod små gaver og med at tro, at de kan komme gratis ind alle mulige steder. Ikke mig. Jeg er den gammeldags type.

Det viser sig, at gaven er en cd med partiets ene store sangtalent, Kim Christiansen - ham, der er mest kendt for omfartsvejen ved Mariager, der måtte trækkes ud af regeringens gigantiske infrastrukturplan efter massiv offentlig mobning.

Det andet store sangtalent er naturligvis Morten Messerschmidt, som jeg allerede tidligere har fået en cd med, hvor han crooner sig gennem forskellige klassikere sammen med sin elskede Dot Wessman.

EP19: Peter Kofod og Pia Adelsteen efter Dansk Folkeparti har holdt pressemøde om det kommende Europa-Parlamentsvalg i Bibliotekshaven ved Christiansborg i København, fredag den 24. maj 2019.

Kim Christiansens cd er kun med et nummer. Det hedder 'Vi elsker Danmark', og omkvædet lyder: 'Vi elsker Danmark / du du du du du / Det skal vi sammen passe på'. På coveret er en landsbykirke, en kornmark og et Dannebrog, der duver i den blide vind. Det er en særlig DF-æstetik, som man rynker på næsen af i intellektuelle kredse, men som har et publikum andre steder.

Engang, hvor jeg kom ind på Thulesen Dahls kontor og så omslaget på det nye nummer af Dansk Folkeblad, hvor Kristian selv fældede juletræet og bar det hjem omgivet af dalende snefnug, drillede jeg ham med, at det lignede en cd med Hansi Hinterseer.

»Men sælger han ikke mange cd'er, ham Hansi,« lød svaret blidt fra Thulesen Dahl.

Selv om Kim Christiansen besidder åbenbare dansktop-kvaliteter, kommer han nok ikke til at sælge som Hansi.

Men formålet med sangen er også mest at hjælpe partiet - og naturligvis hans kone Pia Adelsteen, der er opstillet på DFs liste til Europa-Parlamentsvalget søndag.

Hun kan godt bruge lidt hjælp, for lige nu står DF kun til to mandater i Bruxelles, og de går mest sandsynligt til Peter Kofoed og Anders Vistisen.

Adelsteen genopstiller ikke til Folketinget, så hendes politiske karriere kan være forbi, hvis hun ikke bliver valgt.

Men hun har ikke givet op endnu.

»De to mandfolk har brug for nogen til at holde dem i ørerne. Det er der, jeg kommer ind i billedet,« lyder det muntert fra Pia Adelsteen.