VALGKAMP DAG 28: To dage før rød blok sandsynligvis vinder valget, stiger mediernes undren over, at Mette Frederiksen står til at udnævne en finansminister, der næsten ikke taler med medierne og heller ikke er særlig meget i kontakt med vælgerne.

I valgkampen har han været meget lidt tilgængelig.

Tre minutters taletid på et tre kvarter langt pressemøde, tre gange uddeling af røde roser i Køge og Lejre og indvielsen af højhastighedsbanen fra Ringsted.

Det ellers lidt tørre Altinget har udgivet en underholdende artikel, hvor de desperat jagter Henrik Sass, blandt andet på torvet i hans hjemby, Køge.

»Jeg udtaler mig ikke bare,« siger Henrik Sass Larsen afvisende til netmediet og henviser i stedet til partiets pressechef, Mads Brandstrup.

Vil du forklare, hvorfor du ikke vil tale med os?

»Mester. Vi gør det ikke sådan,« siger Sass og træder nogle skridt væk fra folkemængden.

Tidligere har han påstået, at Ekstra Bladet jagtede ham på kontorer og ved toiletter (hvilket ifølge avisen ikke passer), men han er ikke nem at finde.

På Christiansborg gemmer han sig ifølge Børsen på et lille kontor på 10-12 kvm inde bag ved pressetjenesten og Mette Frederikens kontror.

Han har ikke villet tale med mig i otte år, formentlig fordi B.T. skrev historierne om hans møde med Bandidos-rockeren Suzuki-Torben, som jeg dog ikke var medforfatter til.

Hele B.T. blev lagt på is, men det lykkedes faktisk alligevel min kollega Jeppe Elkjær for nylig at få nogle af de få ord, han har givet til medierne i år.

1. maj i Køge spurgte han, hvordan Sass forberedte sig på valgkampen efter sin depression:

»Ved kun at være i selskab med personer – familie og venner – jeg godt kan lide, og længst mulig afstand fra store dele af pressen, så går det godt,« svarede Henrik Sass.

FV19: Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen præsenterer Socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre – for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019)

Mange undrer sig over, hvordan nr. 2 i partiet kan opføre sig sådan.

Hans modstykke, Venstres Kristian Jensen, fører valgkamp for fuld udblæsning, og Venstres pressetjeneste meddeler dagligt, hvor han kan træffes.

Men Sass har en næsten ubeskrivelig stærk magt i partiet, hvor han både er politikudvikler, kongemager og manden med det stærkeste netværk.

Da Frank Jensen stod til at blive ny formand efter Mogens Lykketoft, var det Sass og et lille slæng omkring ham, der opfandt modkandidaten Helle Thorning-Schmidt.

Senere mistede Sass tilliden til Thorning (hvilket nok var gensidigt) og begyndte sammen med en lille flok andre centrale S-folk at satse på Mette Frederiksen som hendes efterfølger.

Da han var ude i kulden under Thorning, kunne han angiveligt styre dele af folketingsgruppen på fjernkontrol hjemme fra Køge.

Desuden er han hovedarkitekten bag store dele af partiets aktuelle politik, især udlændingepolitikken.