Mette Frederiksens bogreception var en noget større magnet end den tidligere med Helle Thorning-Schmidt

RECEPTION

Selv om det nærmest er strandvejr, summer det af liv og politiske kendisser i Gyldendals hyggelige gård i Klareboderne i indre København.

»Hov, der er Poul Nyrup,« siger jeg til fotografen og vinker diskret.

Hovedpersonen sidder imidlertid ved et bord i solen og skriver autografer i den nye bog om hende: 'Mette Frederiksen' af Thomas Larsen.

En af dem, der stråler af glæde over sit signerede eksemplar, er folketingsmedlem Yildiz Akdogan.

Masser af socialdemokrater er nemlig mødt op til denne reception.

Det er et helt andet indtryk end det, jeg fik, da jeg i oktober 2017 var til en anden bogreception hos Gyldendal, der oven i købet foregik på Arbejdermuseet. Nemlig en biografi om forgængeren Helle Thorning-Schmidt skrevet af Nina Munch-Perrin.

Dengag var der champagne, der var taler, der var bøger til salg med MobilePay, der var pindemadder og kage, og der var masser af kendte ansigter, der stod og snakkede høfligt, mens de nippede til deres drinks. Der var faktisk kun en ting, der manglede ved Helle Thorning-Schmidts reception - socialdemokrater. Der var Bjarne Corydon - men er han overhovedet socialdemokrat, som et vittigt hoved hviskede.

Gyldendal. Thomas Larsens nye bog, Mette Frederiksen. Metter Frederiksen . København, fredag den 26. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gyldendal. Thomas Larsens nye bog, Mette Frederiksen. Metter Frederiksen . København, fredag den 26. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er noget helt andet her, og ud over Poul Nyrup er også en anden gammel S-kriger, tidligere arbejdsminister Jytte Andersen, mødt op for at blåstemple Mette Frederiksen med deres tilstedeværelse.

Mette Frederiksen siger i sin tale, at hun har kigget hen over alle billederne i bogen.

»Og jeg må bare sige, at jeg har virkelig mange dårlige hårdage,« erkender hun.

Hun fortæller også, at et af hendes børn pegede på et af bilederne i bogen og sagde:

»Røg du hash dengang, mor?«

Det gjorde hun altså ikke, understreger hun, men erkender, at det godt kan se sådan ud.

Senere spørger jeg Mette Frederiksen om det med hårdagene, og hun siger, at det specielt er et billede, hvor hun står sammen med Helle Thorning-Schmidt, den er helt gal på, med noget »mærkeligt strithår«.

»Ja, og Helles hår sidder jo altid godt, ikke?« siger jeg med medfølelse i stemmen.

»Det må man give hende. Det har det gjort undervejs i regeringskriser, og da hun var ung og i dag. Det er ret godt gået,« svarer Mette Frederiksen.

Gyldendal. Thomas Larsens nye bog, Mette Frederiksen. Metter Frederiksen og Holger K. Nielsen. København, fredag den 26. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gyldendal. Thomas Larsens nye bog, Mette Frederiksen. Metter Frederiksen og Holger K. Nielsen. København, fredag den 26. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men der er også alvorlige tanker, når der udgives sådan en bog om, hvad man er rundet af, og hvad der er ens mission. Mette Frederiksen kom i Folketinget i 2001, netop da Anders Fogh slog Poul Nyrup. Hun græd, da Mogens Lykketoft tabte valget og gik af som formand, hun blev minister i Helle Thornings regering, så blev hun selv formand, og om nogle måneder bliver hun Danmarks yngste statsminister nogensinde, hvis meningsmålingerne får ret. Det er et tungt hverv, og det forpligter.

»Jeg tænker over det hele tiden. Det er Socialdemokratiet, og det er en stor opgave. Og når jeg møder de gamle store, bliver jeg mindet om, at det bestemt ikke er for sjov,« siger hun.

Jeg spørger også Poul Nyrup, om Socialdemokratiet kan gøre det bedre end sidst, hvis Mette Frederiksen vinder valget.

»Hun bliver rigtig god,« siger Nyrup.

Senere bliver jeg enig med en kollega fra en anden avis om, at vi begge bliver i godt humør, når vi ser Poul Nyrup. Han minder om gode gamle dage, hvor der ikke var noget, der hed Stram Kurs eller Alternativet, og Mogens Lykketoft sendte lange telefaxer til medierne, når de havde misforstået hans økonomiske politik.

Bogen om Mette Frederiksen har fået en ublid modtagelse af anmelderne, der kalder den ukritisk. Det kender jeg godt. Det skrev de også sidst, jeg selv udgav en bog. Der har bredt sig en stemning hos anmelderne af, at en politisk biografi skal være fyldt med kritiske afsløringer. Bare at fortælle en historie om, hvad der driver en partiformand eller toppolitiker, er ikke nok længere.

En eftertænksom anmeldelse finder man i Weekendavisen, hvor Arne Hardis sammenligner bogen med den første om Helle Thorning-Schmidt - 'Den første' af Noa Redington.

'Sammenligner man bøgerne, er det tydeligt, hvor meget stærkere en modstander, Lars Løkke står overfor i dag. Frederiksen fremtræder i Larsens portræt kompetent, konsekvent og klarttænkende,' skriver Arne Hardis, der dog også mener, at afstanden mellem forfatteren og hovedpersonen er svundet betragteligt ind.

Selv har Thomas Larsen naturligvis et andet syn på sagen. Han har skrevet mange portrætbøger om politikere, den mest kendte var om Anders Fogh - 'I godtvejr og storm'.

»Den var der ikke mange socialdemokrater, der gad læse. Men det skulle de have gjort. For hele Foghs manifest - hvad der kom til at ske de kommende år stod i den. Og det gør det også i bogen om Mette Frederiksen,« siger Thomas Larsen.