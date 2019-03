Luften på Christiansborg er fortættet af valgrygter.

Det giver ikke nogen mening logisk, for trykker han på knappen nu, står Løkke til at tabe med et gevaldigt brag.

Men selv i ministerierne var der angiveligt troværdige folk, der var sikre på, at Løkke ville benytte den forlængede spørgetid tirsdag til at udskrive valg.

Forlænget spørgetid betyder nu bare, at de fire grønlandske og færøske medlemmer også skal have taletid, og det er tit ret underholdende.

Også i dag, hvor Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit, gik lige til sagen:

»Statsministeren har jo sagt, at der ikke skal udskrives valg før der er blade på træerne. Det har vi undret os lidt over i Grønland,« sagde hun.

Der er jo nok en del steder på dejlige Grønland, hvor der aldrig kommer blade på træerne. Og man kunne næsten fornemme, hvordan Lars Løkke et øjeblik svælgede i en dagdrøm om et paradis, hvor man aldrig behøver at udskrive valg.

Men han kom til sig selv igen - en brat opvågnen til demokratiets virkelighed.

»Det er nok bedst, vi afholder valg senest om 96 dage. Vi er jo trods alt ikke Afghanistan,« oplyste statsministeren.

De blev næsten værre, da Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin fik ordet.

Han snakkede både om begravelsestøj og sagde tak for samarbejdet til Løkke.

»Det kan jo være, magten skifter,« sagde han og stirrede stift på Mette Frederiksen, ligesom han spurgte om Løkke havde råd til sin efterfølger.

»Nu har jeg ikke taget sort tøj på. Og jeg vil helst give rådet til mig selv: Nemlig at have engagement i Rigsfællesskabet,« lød det fra Løkke.

I mine samtaler med folk fra Venstre og Socialdemokratiet, må jeg nok sige, at humøret er højest hos Socialdemokratiet, selv om de overhovedet ikke tør sige, at »den er hjemme.«

Men en top-socialdemokrat, jeg talte med i forrige uge, fastslog dog, at Løkke nok burde have udskrevet valg i efteråret inden finanslovens vedtagelse.

Det var det tidspunkt, hvor Løkke flere gange om ugen indkaldte til pressemøder med nye udspil og store plakater med statsministeren dominerede bybilledet. Før den mislykkede sundhedsreform og før Socialdemokratiets pensionsudspil, som helt væltede korthuset. Et tidspunkt, hvor Løkke angiveligt stærkt overvejede at udskrive valg.

»Men den store nøler slog til igen,« siger S-kilden.

Nu ligger han som han har redt, og det store spørgsmål for tiden er: Hvornår trykker han på knappen?

De snakker om det i Besserwisserne og Mogensen og Kristiansen og Debatten og Det Politiske Talkshow på DR2 - alle steder.

Når man er politisk redaktør får man også tit spørgsmålet på redaktionen. Og i dag lænede en ansat i Berlingskes kantine sig fortroligt ind mod mig og hviskede:

»Hvornår bliver det?«

Sandheden er jo, at ingen ved det, andre end Løkke. Og han ved det nok heller ikke endnu.

Men man kan bruge sin logik, og når man er politisk redaktør, skal man have et bud. Nogen tror på 11. april, for at få det overstået inden påskeferien.

Men jeg tror mere på 26. maj - samtidig med Europa-Parlamentsvalget. Det bliver han simpelthen tvunget til. Politikerleden vil stige endnu mere, hvis folk skal til valgurnerne med mindre end to måneders mellemrum.