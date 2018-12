Tirsdag morgen på Borgen starter med et frisk udspil:

»Det skal være billigere at være dansker. Skatter og afgifter skal sænkes med 33 mia kr.,« lyder det.

Hold da op, tænker jeg. Har nogen fjernet mundkurven fra Joachim B. Olsen og givet ham adgang til sociale medier?

Men nej. Det er Søren Pape Poulsen, der lancerer en konservativ skatteplan. Præcis 18 dage efter, at finansloven faldt på plads.

Jeg møder Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, i vandrehallen. Han var chefforhandler for DF under finanslovsforhandingerne, og jeg spørger ham, hvordan de Konservative har kæmpet for lavere skatter under de forhandlinger.

Peter Skaarup klør sig lidt i skægstubbene og tænker, så det knager. Han kan ikke huske noget om det, og hans hukommelse fejler ellers ikke noget.

»Nej, det sagde de altså ikke noget om. Det handler nok mere om, at der snart er valgkamp. Nogle partier - også i regeringen - vil gerne positionere sig. Spørgsmålet er, om det bliver til noget,« siger han.

Søren Pape (K) vil sænke skatter og afgifter med 33 mia overt o valgperioder Foto: Martin Sylvest Vis mere Søren Pape (K) vil sænke skatter og afgifter med 33 mia overt o valgperioder Foto: Martin Sylvest

Faktisk en meget præcis opsummering af problemstillingen. Sandheden er jo, at Lars Løkke tidligere på året har stirret meget hårdt på Anders Samuelsen og fået ham til at acceptere, at der ikke skal være flere skatteslagsmål i denne valgperiode. Thulesen Dahl skal have, hvad han peger på, om det så er en øde ø til afviste asylansøgere, så han bliver glad og tilfreds og tænker på alt muligt andet end Samuelsens stålsatte blik og topskattelettelser og høje træer og al den slags, som Thulesen bliver i dårligt humør af.

Det er netop lykkedes over al forventning og nu kommer så dette udspil, som mødes med stor undren, og kommentarer som »panik« og »valgoplæg« blandt andre i blå blok.

Søren Pape Poulsen vil uddele skattelettelserne i løbet af de to næste valgperioder, herunder fjerne topskatten for indkomster under 800.000 kr. Partiet vil også afskaffe arveafgiften, og registreringsafgiften skal ned på 75 pct.

Han lancerer udspillet 'Ingen arbejder klogere for lavere skat' med hentydning til regeringspartneren Liberal Alliance, der har brugt sloganet 'Ingen kæmper hårdere for lavere skat'.

Udtrykket 'klogere' får Laura Lindhal fra LA til at fare på Facebook:

»Noget siger mig, at det havde været klogere af K at kaste sig ind i kampen for lavere skat meget tidligere end kort før et valg, og efter den sidste finanslov er indgået,« skriver hun.

Laura Lindahl (LA) mener, det havde været klogere af Konservative at melde ud noget tidligere Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Laura Lindahl (LA) mener, det havde været klogere af Konservative at melde ud noget tidligere Foto: Liselotte Sabroe

Jeg beder om en forklaring fra de Konservatives politiske ordfører Anders Johansson. Han kan ikke forstå min undren over, at K ikke har indraget deres skattevision i finanslovsforhandlingerne.

»De fleste ved vel godt, vi vil have skatten ned,« mener han.

»Vi vil helst have en flad skat på 33 pct., så du beholder to tredjedele selv. Herunder at topskatten afskaffes helt. Men det er ikke sandsynligt, at vi kan komme igennem med det. Derfor kommer vi med en mere realistisk plan. Hvis vi får hævet topskattegrænsen til 800.000, vil det kun være hver tiende, der betaler topskat, i stedet for hver femte som det er nu,« siger han, men erkender også:

»Det er klart, der et valg der nærmer sig. Vi vil gerne vise, hvad vi går til valg på.«

Men når to regeringspartier synes, det er meget vigtigt, skatten falder, hvorfor gør den det så ikke?

»Det gør den også gradvist. Skatterne er nedsat med over 20 mia. i denne regeringsperiode.«

Men vi betaler stadig verdens næsthøjeste skat?

»Ja, men vi kæmper for hver eneste skattelettelse, vi kan få. Heldigvis side om side med LA og som oftest også Venstre. Og det bliver vi selvfølgeig ved med,« siger Anders Johansson.