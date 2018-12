Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og DF-formand Kristian Thulesen Dahl havde et hemmeligt møde på Hotel Munkebjerg i Vejle i efterårsferien i uge 42.

Ifølge mine kilder i Venstre prøvede Lars Løkke på dette møde at overbevise Kristian Thulesen Dahl om, at han ikke ville udskrive valg i efteråret.

Det var de nemlig ret sikre på i DF på det tidspunkt. Og de mente også, at det var derfor, Venstre ikke brugte ret meget energi på at forberede finanslovsforhandlingerne.

DF-kilder bekræfter, at mødet blev holdt, men siger at valgudskrivelse ikke var temaet, selv om Løkke 'muligvis har nævnt det'.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder nytårstale i Statsministeriet 1. januar 2018. Løkke ventes at indlede forårsvalgkamp med sundhedsreform.

Når man kigger tilbage på forløbet, forstår man godt DF's analyse.

Regeringen sprøjtede mere end 20 udspil ud, og man kunne ikke gå ret mange meter i København uden at se kæmpeplakater af Lars Løkke i forskellige situationer, bl.a. med en redningshelikopter - en kampagne, der var tydeligt inspireret af Helle Thorning-Schmidts vellykkede kampagne i foråret 2015.

24. august sætter Løkke en mia. af til udsatte børn.

11. september kommer et skoleudspil med kortere skoleuge.

13. september vil regeringen styrke erhvervsuddannelserne.

21. september vil regeringen gøre mere for udsatte unge.

1. oktober skal flere handicappede i job.

3. oktober vil regeringen styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

9. oktober vil regeringen være 'sammen om en grønnere fremtid'.

10. oktober skal der være kortere ventetid på høreapparater.

Og i slutningen af oktober er det så, at Løkke angiveligt beroliger Thulesen Dahl med, at valget først kommer i 2019, hvilket han i øvrigt også 'lover' mig på et pressemøde på Venstres sommergruppemøde 17. august.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) under åbningsdebatten i Folketinget. DF mener, at Løkke pønsede på valg i november.

Men det er der altså ikke nogen, der lægger særlig meget vægt på, slet ikke i DF, som stadig i dag er sikre på, at det var planen at afholde valg i november. Det blev kun opgivet, fordi meningsmålingerne ikke gik frem trods de mange udspil, mener de.

DF's analyse bliver dog modsagt af kilder i alle tre regeringspartier.

Konservative kilder mener, at det hele tiden har været Løkkes plan først at udskrive valg efter sundhedsudspillet, som nu er udsat til januar-februar.

I LA mener de, han sidder så længe som muligt, men dog udskriver valg inden EP-valget 26. maj - altså i marts eller april.

Kilder i Venstre vurderer, at udspillene 'skal bundfælde sig', og at det er mest sandsynligt, valget bliver udskrevet i marts.

Astrid Krag - jublede på Facebook.

Flere politiske kommentatorer har tidligere nævnt muligheden for, at Lars Løkke benytter nytårstalen 1. januar til at udskrive valg. Men ifølge kilderne i regeringspartierne er det altså ikke sandsynligt.

I øvrigt offentliggjorde DR 20. december en meningsmåling fra Epinion med overskriften 'Blå blok går på juleferie bagud på point', og den viste, at Venstre og Liberal Alliance stod til en vælgermæssig lussing i årets sidste meningsmåling.

Det fik Socialdemokratiets skarpe ældreordfører, Astrid Krag, til at juble på Facebook:

'Rødt flertal - og så er Socialdemokratiet større end alle tre regeringspartier tilsammen!'

Og hvis man så er Lars Løkke, så holder man fingrene langt væk fra valgknappen.