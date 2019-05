VALGKAMP DAG 23: Ikke engang når man prøver at få en bid mad efter en hård arbejdsdag, kan man regne med at slippe for politik, når der er valgkamp.

I hvert fald ikke, hvis man bor i Næstved.

Hvis man helt uskyldigt bestiller en pizza fra det lokale pizzeria Pyramiden, risikerer man, at det ikke er et helt normalt pizzabud, der dukker op.

Så kan det være tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), der står uden for døren med pizzaen.

»Jeg giver pizzaen, hvis I giver mig 30 sekunder af jeres tid til en politisk peptalk i dagligstuen,« siger han så.

Strategien handler lige præcis om at få fat i dem, der ønsker at undgå politisk agitation. Hvad gør de? De bliver hjemme og bestiller en pizza med udbringning. Og haps, så fanger Heunicke dem der.

Man kunne godt forestille sig, at nogle blev lidt sure – især hvis de mere er til Enhedslisten eller Stram Kurs end Socialdemokratiet.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Men Magnus Heunicke har faktisk indtil nu kun har mødt en, der har takket nej til tilbuddet.

»Det er en ret vild følelse at stå der og ringe på hos fremmede mennesker. De har jo bare bestilt pizza, og derfor får mange lige et mindre chok, når de ser, hvem det er, der er pizzabud. Men alle har været rigtig søde, og mange har inviteret mig indenfor til en lidt længere snak om politik. Den slags samtaler er guld værd for mig,« siger Magnus Heunicke.

Magnus Heunicke har tidligere været mand for anderledes ideer. Da han var transportminister, og folk klagede over natlig støj fra metrobyggeriet, tilbød han at tage hjem til nogle af klagerne og overnatte i deres lejlighed ved Nørrebroparken i København.

Det flinke par i lejligheden havde stillet ørepropper og en flaske Rød Aalborg frem til ministeren. Det fik han dog ikke brug for. Men sovet igennem fik han heller ikke.

TV Lorry fik selvfølgelig også lov at tage med. Lidt god reklame siger man jo ikke nej til.