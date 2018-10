Jeg sidder i en sofa udenfor Folketingssalen og kigger på min iPhone, hvilket jeg efterhånden bruger flere timer på hver dag, da Pia Kjærsgaard kommer gående.

Det er dagen før Folketingets åbning, der er flotte blomsterarrangementer overalt, og Pia Kjærsgaard går tilsyneladende rundt og tjekker, at alt er klar til den store dag.

Hun er jo Folketingets formand, men hun er også husmor, og i dag er det som om, de to ting går op i en højere enhed.

»Har du set salen?« spørger hun.

»Nej, må jeg godt komme ind,« siger jeg.

Normalt er der kun adgang til Folketingssalen for medlemmer af Folketinget. Ikke engang embedsmænd må gå rundt derinde, og da slet ikke journalister. I gamle dage kunne journalister skrive en seddel til et medlem i salen, som en folketingsbetjent så gik ind og afleverede til politikeren. Nu sender man selvfølgelig bare en SMS eller skriver en besked på Messenger eller en mail, for inde i salen sidder folketingsmedlemmerne jo også og kigger på deres smartphones ligesom jeg.

The royal family arrive at the opening of the Danish parliament. (Photo: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) Dronning Margrethe modtages af Folketingets formand Pia Kjærsgaard. Den kongelige familie ankommer til Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 2. oktober 2018. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018)

»Ja, ja, kom bare,« siger Pia Kjærsgaard, og vi går ind i den nyrenoverede folketingssal.

Den ligner sig selv, og så alligevel ikke.

»Den er blevet helt renoveret. Salen er 100 år gammel, så det var tiltrængt,« siger Pia Kjærsgaard.

Vi går op til talerstolen, og det er her, der virkelig er sket noget. Pia Kjærsgaard er tydeligvis også stolt af det.

»Endelig er vi blevet handicapvenlige,« siger hun og viser mig et nyt system ved talerstolen, hvor man kan køre en kørestol ind og blive hævet op til talerstolen.

»Smart. Men skal hele salen så ikke sidde og vente 7-8 minutter,« spørger jeg.

»Nej, det går meget hurtigt,« siger Pia Kjærsgaard.

Der er også indført andre handicapvenlige tiltag. Der er sat såkaldte sanseknapper på stolerækkerne, så blinde eller svagtseende kan føle sig frem for at finde den rigtige række. To messingknapper: 2. række, osv.

Renoveringen har taget to somre og kostet 13 mio kr.

Folketingssalen før folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 2. oktober 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I mange år har jeg følt, at det var urimeligt, at Folketinget var bygget, så det var umuligt for kørestolsbrugere at komme rundt. Efterhånden er der lavet slidsker o.l. overalt, men der manglede lige det sidste og vigtigste: Folketingets talerstol.

»Nu er der ingen forhindringer længere. Hvis man har lysten og evnerne, så er det bare at stille op,« siger Pia Kjærsgaard, der er meget begejstret for forbedringerne.

»Det grønne gulvtæppe i Folketingssalen bliver udskiftet til et tæppe i en lys farve. Det er en fordel for svagtseende og giver salen et lyst udtryk,« skriver Folketinget på hjemmesiden ft.dk.

»Første del af ombygningen foregik i sommeren 2017. En iøjnefaldende ændring ved denne ombygning var blotlægningen af det store vindue bag formandsstolen. Vinduet har tidligere været blændet af og var i næsten 30 år dækket af Berit Hjelholts billedtæppe ”Som en rejselysten flåde” fra 1987. Nu er vinduet blevet fritlagt, og det naturlige lys strømmer igen ind i salen.«

»Der er skabt mere plads mellem rækkerne, så personer i kørestol kan komme rundt i salen og tale fra en central placering. I højre side af Folketingssalen var der tidligere en embedsmandsloge og et ministerværelse. For at skabe frirum til bl.a. at kunne komme rundt i salen som kørestolsbruger blev embedsmandslogen flyttet ud til siden, og væggen ind til ministerværelset blev fjernet.«