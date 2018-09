Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har fundet på et hemmeligt trick, som jeg i dag kan afsløre, så det ikke er hemmeligt længere.

Det vender jeg tilbage til.

Først må jeg konstatere, at der er store plusser og minusser ved partiernes sommergruppemøder, hvor jeg i år har været til næsten samtlige.

Plus-siden er, at jeg får set alle mulige dele af vores dejlige land og i de seneste uger er blevet opdateret på, hvor skønt der er i Sønderborg, Aarhus, Skanderborg, Kolding, Køge og nu også på Stevns.

Minus-siden er, at det tager meget lang tid at komme frem og tilbage til disse smukke steder, og det er ingen undtagelse, da jeg med to forskellige tog skal nå frem til Hotel Klinten i Rødvig.

Her skal jeg dække et parti, der ikke engang er i Folketinget – men som kan skabe en del ravage, hvis de kommer det.

Da jeg kommer gennem receptionen og ud på den anden side, mødes jeg af en fantastisk udsigt over Østersøen og tænker, at næsten alle partierne i år har tænkt beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed og placeret sig med hav- eller fjordkig i baggrunden.

»Hej Andreas,« lyder en klar kvindestemme, og Pernille Vermund stikker hovedet ud ad en dør til et af værelserne.

»Har du set, hvad Hans Engell skriver i Ekstra Bladet? 'Pernille eller kaos',« siger hun, og jeg kan ikke helt greje, om hun synes, det er godt eller dårligt.

»Du kan jo sådan set skabe kaos,« siger jeg og opdager i det samme, at jeg bliver filmet af en kameramand fra DR, der står inde på hendes værelse.

Nu kommer jeg nok med i en DR-dokumentar. Jeg er ikke den eneste, der interesserer mig en del for dette parti, selv om det ikke er i Folketinget.

Ved pressemødet bliver der bl.a. serveret dadler. Men med små israelske flag i, så man ved, hvor partiet står i Mellemøstkonflikten.

Efter pressemødet får jeg en snak med partiets pressechef, Lars Kaaber, som forklarer mig forskellen på ultimative krav og ufravigelige krav. Det kunne jo godt lyde lidt ens, men det er det ikke: Ultimative krav er en trussel til de partier, man vil samarbejde med. Mens ufravigelige krav som Pernille Vermunds nærmest er en påmindelse til en selv: Husk nu ikke at vige en tomme.

Og så afslører han Pernille Vermunds hemmelige trick. Da hun indledte pressemødet, kiggede hun ikke rundt på journalisterne, men direkte ind i TV2s kamera.

»Så blev det lige forvandlet til en tale i direkte TV. Næsten som en nytårstale,« siger pressechefen glad.