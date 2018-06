»Er der nogen, der har fødselsdag,« råber Socialdemokratiets velfærdsordfører Magnus Heunicke med hæs stemme.

Han leder rødt hold i en sangdyst på B.T.'s stand på Folkemødet lørdag aften efter VM-kampen mod Peru, og er mødt op i landsholdtrøje, men er så hæs af at snakke og synge og juble, at han næsten ikke kan tale. I stedet gestikulerer han energisk med hele kroppen. Da gæsterne beder om ekstranummer, skal han finde på noget, og alle kan jo fødeselsdagssangen.

Blåt hold ledes af integrationsordfører Marcus Knuth (V), fordi kulturminister Mette Bock (LA) har meldt abud pga. hovedpine.

Sangdysten er sigende for stemningen pt. Når jeg snakker med socialdemokrater, kan jeg mærke, hvordan humøret er højt og sulten efter magten er enorm. Folk som Magnus Heunicke har virkelig stor lyst til at indtage ministerkontorene igen om 8-9 måneder. Alle problemerne under Thorning-regeringen har de lagt bag sig. Nu er de klar.

Venstre-folkene ligner ikke tabere, men humøret er ikke lige så højt som hos Socialdemokraterne. Og da jeg møder Lars Løkke på vej væk fra et arrangement, kan jeg simpelthen ikke få et svar på hvordan, han vil vinde næste valg.

»Det er ikke seriøst at spørge på den måde, Andreas. Så må du bede om et interview.«

Okay, hvornår kan jeg få det?

»Det ved jeg ikke,« svarer Løkke.

Der er dog undtagelser. Udlændingeminister Inger Støjberg (V) er i højt humør, selv om hun er et stykke fra at nå 100 udlændingestramninger, hvor Tulesen Dahl har lovet kage.

Hun finder lørdag aften sammen med overstrammeren Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. De to opfører sig som veninder og fester på Liberal Alliances båd i havnen, som er trækplaster den aften. De to får taget en selfie med Naser Khader i midten, som alle tre senere poster på Facebook.

»Naser og to stramme damer,« lyder kommentaren fra Inger Støjberg.