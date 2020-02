Statsminister Mette Frederiksen meddeler, at hun ikke taler ved arbejdernes internationale kampdag i Fælledparken 1. maj i år.

»Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede. Fælledparken har i for mange år haft det her ballade-element. Det ønsker jeg ikke at støtte,« siger Mette Frederiksen til Ritzau.

Jeg prøvede sidste år forgæves at få adgang til backstage-området i Fælledparken 1. maj. Belært at oplevelserne samme sted i 2018 prøvede jeg at få et adgangsskilt dagen før, men uden held.

Følgelig var jeg tvunget til at stå i mængden foran scenen, hvilket viste sig at være et journalistisk scoop. Hvor alt åndede fred og ro i det blide solskin en halv time tidligere, blev stemningen ondskabsfuld i samme øjeblik, Mette Frederiksen gik på scenen.

DSU'ere, der forsøgte at synge den sædvanlige sang om, at 'vi skal have en so-cial-demokatisk regering igen', blev hurtigt overdøvet, og der blev klaustrofobisk i flokken foran scenen, hvor nogle unge blev slået og presset.

Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Jeg kan bekræfte, hvad Mette Frederiksen siger. Små grupper af aggressive modstandere af Socialdemokratiet har taget begivenheden i Fælledparken som gidsel.

Lad os se lidt på, hvad tidligere socialdemokratiske ledere har gjort ved problemet.

Poul Nyrup Rasmussen undgik Fælledparken i 10 år, hvor han var statsminister i knap ni, efter at han i 1992 som nyvalgt partiformand blev mødt med buhråb, og der blev kastet æg efter ham. Han talte så 1. maj 2002 og blev hyldet.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt taler til 1. Maj 2014 i Fælledparken. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2014) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Statsminister Helle Thorning-Schmidt taler til 1. Maj 2014 i Fælledparken. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2014) Foto: Søren Bidstrup

I 2013 blev Helle Thorning-Schmidt beskudt med en vandpistol af en 23-årig aktivist i Tangkrogen i Aarhus. Aktivisten fik 40 dages ubetinget fængsel for vold for angrebet på landets chef. I København måtte overborgmester Frank Jensen afbryde sin tale på grund af højlydte protester.

Året efter blev Helle Thorning-Schmidt overdøvet af fløjtende aktivister under parolen »overdøv Helle«, da hun holdt sin tale i Fælledparken i København.

De dårlige erfaringer afholdt dog ikke statsministeren fra at bestige talerstolen igen i 2015.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er udkommanderet til Fælledparken i år. Så må vi se, hvordan det går.