VALGKAMP DAG 7: 'I rosens favn' var titlen på en kritisk bog om Socialdemokratiet af Lasse Ellegaard for mange år siden.

I sig selv et ordspil på den succesfyldte munkekrimi 'Rosens navn' af Umberto Eco.

Men det kunne også være en god overskrift på Mette Frederiksens situation, efter at hun fik stillet et interessant spørgsmål på Aalborg Katedralskole.

»Hvor kommer de karakteristiske afskårne roser fra, som socialdemokrater har for vane at dele ud under valgkampe?« lød spørgsmålet fra Karla i 1.g.

Spontant lød det fra Mette Frederiksen, at roserne skam var dyrket hjemme i hendes baghave.

En glad Mette Frederiksen (S) deler roser ud på gågaden i Aalborg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En glad Mette Frederiksen (S) deler roser ud på gågaden i Aalborg. Foto: Bax Lindhardt

»Nej, jeg ved ikke, hvor de har stået henne, og selv om jeg godt ved, at det er dårligt klimamæssigt med afskårne blomster, så kommer jeg altså ikke til at lade være med at dele roser ud i valgkampen,« svarede Mette Frederiksen den unge gymnasieelev.

Men det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. For det er svært at uddele roser og være klimaduks samtidig.

Hollandske studier viser, at en enkelt rose fra Kenya, der er en af verdens største blomsterproducenter, har et klimaaftryk på ca. et kg CO2.

En rose, der er dyrket i et vinteropvarmnet drivhus i Holland, sparer måske flyrejsen på 6.000 km, men har alligevel en klimabelastning på ca. fem kg CO2 pr. rose.

Det betyder rundt regnet, at en buket kenyanske røde roser kan udlede det samme som et kg oksekød, mens de hollandske svarer til fire kg, fordi de dyrkes i vinteropvarmede drivhuse.

Statsministeren til pressemøde i Øksnehallen (Video: Ritzau) Vis mere

Jeg spurgte mandag Mette Frederiksen, om hun har skiftet mening om roserne siden mødet i Aalborg:

»Jeg kan ikke redegøre fra samtlige rosers oprindelse. For der deles rigtig mange roser ud. Og det kommer vi ikke til at stoppe med.«

Nogle mener, at der er en generationskløft mellem dig og de unge, hvad angår roser?

»Nej, det er ikke rigtigt. Vi har klimaudfordringer på rigtig mange fronter, men jeg kommer ikke til at lade være med at uddele toser i en valgkamp,« siger Mette Frederiksen.