Jeg står ved buffeten i Snapstinget og kigger sultent på en stor bowle med tomatsuppe, som man kan toppe med nogle små baconstykker.

Det gør Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen også.

Alle på Christiansborg mødes i kantinen, politikere, embedsmænd, journalister og partimedarbejdere. Alle er lige - bortset fra, at journalister nu skal betale dobbelt så meget for en frokost som de andre - og det er virkelig hyggeligt. Og man kan snakke om lidt af hvert hen over salatskålene.

»Sig mig, Karker, har du også lagt mærke til, at der er meget lidt kød her,« siger Mette Frederiksen og kigger kærligt på baconstykkerne.

Jeg må nok sige, at det er et pletskud fra S-formanden.

»Ja, det har jeg, kød er efterhånden svært at opdrive,« medgiver jeg.

Buffeten, som Claus Meyer har det overordnede ansvar for, er indrettet, så man først passerer forbi en masse forskellige salater, nogle skåle med humus eller anden form for grøntsagsmos, smørrebrød og ost, hvorefter man til sidst når frem til dagens varme ret. Den kan man gå og glæde sig til, mens man fylder forskellige grøntsager på sin tallerken.

Og man kan f.eks. risikere, at noget, der på afstand ligner lasagne, så viser sig at være vegetarlasagne, hvilket godt kan være en skuffelse for typer som Mette Frederiksen og mig.

Mette Frederiksen (S) snakker med Morten Østergaard (R) under åbningsdebatten i Folketinget - dog næppe om bacon. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen (S) snakker med Morten Østergaard (R) under åbningsdebatten i Folketinget - dog næppe om bacon. Foto: Mads Claus Rasmussen

Bedst som vi står der, kommer Josephine Fock fra Alternativet forbi.

»Du er vel vegetar,« siger Mette Frederiksen.

»Det er jeg faktisk ikke,« siger Josephine Fock, hvilket kommer noget bag på os begge. Måske er de alligevel ikke så alternative.

Venstre, Socialdemokratiet og DF har siden 2015 fået flere og flere berøringsflader, f.eks. i udlændingepolitikken. Men berøringsfladerne udstrækker sig også til bacon, flæskesteg og andre gode danske kødspiser.

Allerede før han blev minister, udpegede Jakob Ellemann-Jensen sig selv til en slags uofficiel baconordfører for Venstre, da han netop i køen til buffeten i Snapstinget fik sin tallerken påtalt af et medlem af Alternativet.

»Han stirrede lidt skræmt på min tallerken og konstaterede 'Nå, det er ikke kødfri dag i dag, hva'?' For at understrege vores begges pointer hentede jeg lige en skive flæskesteg mere... Mums!,« skrev Ellemann-Jensen på Facebook.

Jakob Ellemann-Jensen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Begge er vilde med flæskesteg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Begge er vilde med flæskesteg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu er han meget passende miljø- og fødevareminister, og da han sidste tirsdag var på vej til den traditionelle gudstjenste i Slotskirken, blev han konfronteret af Veganerpartiet, som ville debattere forholdene for grise og kyllinger.

»Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon,« lød svaret fra Ellemann, hvilket gjorde ham populær på sociale medier.

Og Kristian Thulesen Dahl? Hans erklærede yndlingsret er flæskesteg, og alle toppolitkere ved, at et forlig glider lidt nemmere ned, hvis man serverer dette for DF-formanden.

Engang skulle Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl begge forhandle med Løkke, og Løkke spurgte Samuelsen, hvad han godt kunne tænke sig at spise.

For at drille Thulesen foreslog Samuelsen sushi. Og da han ankom, var der faktisk sushi. Men det viste sig at være forretten. Hovedretten var flæskesteg. Men alt tyder altså på, at også hvad flæskesteg angår, kan Thulesen Dahl forhandle til begge sider.