Mette Frederiksen kommer hen til mig, mens jeg sidder på scenekanten i Aalborg Kongres Center og følger med i hendes 'politiske dialog' med de delegerede.

Der er nemlig ikke presseborde inde i salen. Journalisterne kan følge med på tv-skærme i det velassorterede presserum ved siden af, hvor der hele dagen serveres højt belagt smørrebrød.

Men jeg kan godt lide at være lidt tættere på, og derfor sidder jeg dér på scenekanten og flagrer.

»Du skal se den video, der kommer, den er god,« siger Mette Frederiksen og rører let ved min skulder.

Vidoen handler om Jonas, der var meget lille, da han blev født i 1984. Han led af alle mulige sygdomme og han er i dag forsynet med et kunstigt øre, han kan tage af. Nu arbejder han i Socialdemokratiets digitale afdeling. Det er ganske rigtigt en rørende video. Mette Frederiksen virker skarp og fokuseret, selv om hun er snotforkølet, har jeg fået at vide, og det bliver ikke bedre af, at hun og hendes selskab fredag aften blev fanget i frygteligt regnvejr udenfor en restaurant i Aalborg.

Men jeg er mere interesseret i den krydsild, Mette Frederiksen er fanget i mellem de røde partier og Kristian Thulesen Dahl. Hun har brug for dem allesammen, men hvis Radikale, Enhedslisten og Alternativet vender hende rygen, kan hun blive afhængig af DF - en potentielt risikabel situation.

Mette Frederiksen kigger langt tilbage i bagkataloget over populære danske film, når hun skal beskrive forholdet mellem Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Nemlig til Bille Agusts klassiker 'Zappa' fra 1983, hvor den trivelige arbejderdreng Mulle ikke bare må bide i det sure æble for at være med i hulen, men må smage selve ydmygelsen i form af en skovsnegl. Mulle rimer endda på Thulesen Dahls kælenavn Tulle.

»Mulle. Tulle. Lad nu være med at spise den skovsnegl. Det kan godt være, du kan få en rokokopude af Løkke. Men det får danskerne ikke mere velfærd ud af,« siger Mette Frederiksen i sin store kongrestale.

»Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor peger I egentlig på Lars Løkke? Det giver ærlig talt ingen mening,« siger hun

Mette Frederiksen beskylder Lars Løkke for snyd og bluff:

»I store annoncer påstår Lars Løkke, at Venstre arbejder for fællesskabet. Hvor meget tror Løkke, han kan snyde folk? Regeringen har skåret på velfærden år efter år,« lyder det fra Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen og hele partiet er mere klar end nogensinde til at indtage regeringskontorerne. Det er partiets sidste kongres inden valget, og kravet fra medlemmerne er klart: Når Socialdemokratiet holder kongres næste gang, skal Mette Frederiksen være statsminister. Alt andet vil være et lammende nederlag.

Men udlændingepolitikkken og hendes og gruppeformand Henrik Sass Larsens lettere arrogante stil overfor de potentielle støttepartier har skubbet Radikale, Enhedslisten og Alternativet så langt væk, at de ikke vil pege på Frederiksen.

Det kan betyde, at Mette Frederiksen må deponere sine politiske manøvremuligheder og handlekraft hos Kristian Thulesen Dahl, hvis 'rød blok' får flertal efter valget.

Derfor appellerer Mette Frederiksen også til de røde partier i talen:

»En regering under min ledelse vil trække Danmark i en ny retning. Det kan vi ikke gøre uden SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet. Og selvfølgelig skal partier, der vil støtte en socialdemokratisk regering, også have indflydelse,« siger Mette Frederiksen.

Men bliver hun statsminister efter næste valg, får hun lige så vanskelige politiske arbejdsforhold som Lars Løkke. Og ligesom ham bliver hun afhængig af én central person: Kristian Thulesen Dahl.