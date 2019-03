Lars Løkke Rasmussen virker veloplagt, da han fremlægger sin nyeste plan i Statsministeriets spejlsal tirsdag formiddag.

Hans sidste store plan i denne valgperiode. Måske den sidste overhovedet, hvis han taber valget.

Det peger meningsmålingerne på, og den antagelse har også bredt sig hos journalisterne. Så det første spørgsmål lyder, om han vil blive ked af det, hvis rød blok vinder valget og hælder hele reformen ned ad brættet.

»Jeg vil blive ked af det af mange grunde,« siger statsministeren med sit typiske skæve Løkke-smil.

»Også på patienternes vegne.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Jesper Fentz Vangsgaard under sit besøg på Slagelse Sygehus, mandag den 14. januar 2019. Jesper er indlagt på ortopædkirurgisk afdeling.

Det er lidt vildt, det der foregår for tiden. Regeringen og Dansk Folkeparti knokler med at få masser af kæmpe reformer på plads med deres eget spinkle flertal. Valget er maksimalt to måneder væk, alt kan blive anderledes bagefter, og hvor meget vil Kristian Thulesen Dahl holde fast i, når han skal forhandle udlændingestramninger og meget andet med Mette Frederiksen, hvis det er sådan, det ender? Det står ikke helt klart.

Sundhedsreformen er typisk Løkke. Han er den store velfærdsarkitekt, og det er ham, der har ansvaret for det meste af det, der er lavet i Danmark dette århundrede.

Han har gjort det som amtsborgmester, som sundheds- og indenrigsminister, som finansminister og som statsminister. Han er især ansvarlig for kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev til regioner og kommunerne blev sammenlagt. Det er både godt og skidt for ham, for ingen kan fratage ham, at han er dygtig til det.

Men i længere tid har socialdemokraterne sagt:

»Man ved altid, hvad man får med Lars Løkke: Mere centralisering.«

Mette Frederiksen taler på Konference om Danmark som grøn vindernation arrangeret af Concito i samarbejde med Synergi, Vindmølleindustrien og Ingeniørforeningen, i København, onsdag den 13. marts 2019.De to statsministerkandidater fra Venstre og Socialdemokratiet giver begge løfte om at opføre nye, store havvindmølleparker.

Og det er altså blevet et fyord på det seneste. Ganske vist siger Løkke & Co. hele tiden, at de vil det modsatte: Mere nærhed for borgerne. Men det er socialdemokraternes argument, der ser ud til at vinde størst genklang i befolkningen, og det koster Venstre og DF vælgere i meningsmålingerne. Masser af vælgere.

Det værste for regeringen er, at Socialdemokratiet trækker vælgere over midten i øjeblikket fra DF, blandt andet i Sydjylland. Og Mette Frederiksen støvsuger Nordjylland, hvor hun er opstillet, for stemmer, viser målinger fra Altinget. Det gør ondt og er hovedårsagen til, at blå blok ser ud til at tabe. S mister til gengæld stemmer til Radikale og Enhedslisten på grund af deres hårde udlændingepolitik. Men det bliver inden for »blokken«, hvis den overhovedet findes, og var et kalkuleret tab for S.

(ARKIV) Patienterne må ligge ude på gangen på M1 på Holstebro Sygehus, den 11. januar 2013.De ansatte på de offentlige sygehuse kan se frem til at tage en smule af farten på løbehjulet ned ad gangene. Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen, melder sig klar til at fjerne det omdiskuterede produktivitetskrav på to procent på sygehusene allerede næste år.

Kan sundhedsreformen vende billedet? Måske. Det er i hvert fald det, Løkke håber og satser på. Som en rutineret gambler skubber han alle jetonerne ind på bordet, og så må det briste eller bære.

Taber han, er han færdig i dansk politik, og så vidt vides har han ingen plan B, intet lokkende jobtilbud, ingen gylden faldskærm. Så han kæmper også sin egen personlige kamp. Og Løkke er stærkest og farligst, når han har ryggen mod muren og stirrer ned i afgrunden.

Flere gange, primært i 2014, har man regnet ham for død og begravet. Men han har rejst sig af graven, børstet jorden af habitten og marcheret videre til alles store forundring.

Det kommende valg bliver det hidtil mest spændende i dette århundrede: Opbrud i blokkene, flere nye partier, mange dagsordener og voksende politikerlede i befolkningen. En giftig cocktail.

Efter pressemødet skulle jeg selv et smut til lægen og få svar på nogle blodprøver. Jeg er nemlig så heldig at have en praktiserende læge. Det er der mange københavnere, der slet ikke har, og min har også lukket for tilgang.

Vi kan ikke lade være med at snakke om planen, som stikker op af min lomme, og min læge fastslår, at der skal flere penge til. I forhold til Norge og Sverige er vores sundhedsvæsen discount, mener hun.

Jeg googler det lige for at se, om det er rigtigt. Og på videnskab.dk i 2017 kan jeg desværre læse, at Danmark er nr. 24 blandt verdens sundhedssystemer. Mens Norge, Sverige, Finland og Island ligger i top. Det er diagnosen. Hvem har medicinen?