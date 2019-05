VALGKAMP DAG 1: Statsminister Lars Løkke Rasmussen er presset på mange måder – især af rekordlav vælgertilslutning til blå blok og få dage tilbage at vælge imellem til at udskrive valg.

Alligevel har han fået en hed drøm opfyldt ved at udskrive valg i dag til afholdelse 5. juni – altså om godt fire uger.

Det ved jeg, fordi jeg mandag gik rundt på Christiansborg og hyggesnakkede med B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup. Og hun har en fordel frem for alle mulige andre kommentatorer, hvoraf en har været justitsminister, og andre har været rådgivere for Poul Nyrup, Anders Fogh eller Helle Thorning-Schmidt.

Hun har nemlig været rådgiver for manden, det handler om – Lars Løkke Rasmussen – og har derfor insiderviden i, hvordan han tænker.

»Han har i årevis drømt om en lang valgkamp,« sagde Søs Marie Serup.

Og nu har han fået det. En uge længere end normalt. Kilder i Venstre mener også, at han vil drage fordel af en lang valgkamp, fordi den første duel for nogen tid siden viste, at Løkke med held kan udstille, at Socialdemokratiets løfter er luftige.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) taler ved Mediernes Årsdag og kommenterer efterfølgende på valgudskrivelsen ved et doorstep foran Axelborg i København, tirsdag den 7. maj 2019. Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag 5. juni. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) taler ved Mediernes Årsdag og kommenterer efterfølgende på valgudskrivelsen ved et doorstep foran Axelborg i København, tirsdag den 7. maj 2019. Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag 5. juni. Foto: Mads Claus Rasmussen

Selv om det politiske miljø spændt som en bue har ventet på, at han skulle trykke på valgknappen, siden sidste efterår, lykkedes det faktisk også Lars Løkke at overraske, selv om der er latterligt få dage at vælge imellem efterhånden.

Det lykkedes ham i hvert fald at overraske sin egen folketingsgruppe. De holdt nemlig ordinært gruppemøde tirsdag formiddag, hvor Lars Løkke var til stede. Og ingen lugtede lunten, selv om han var ganske kort tid fra at gå på talerstolen og komme med meddelelsen.

»Vi havde slet ingen fornemmelse af det,« siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, som jeg møder uden for Christiansborg, hvor han har søgt ly for en vild haglstorm under et halvtag.

Det bliver bekræftet af energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som jeg møder kort efter – på vej ud i stormen. Han er en af Lars Løkkes ældste venner. De har været venner, siden de var i Venstres Ungdom sammen, og i 1986 blev de to smuglet ind i Afghanistan på ladet af en lastbil forklædt som to muslimske kvinder i niqab.

»Han fik overraskelsesmomentet, og det er klogt at holde det på grundlovsdag – når nu der netop er debat om demokrati og ytringsfrihed,« siger Lars Chr. Lilleholt.

Venstre-manden Marcus Knuth siger dog, at han fattede mistanke, da han opdagede, at Lars Løkke var nyklippet.

Socialdemokraterne er naturligvis ellevilde af begejstring.

Jeg møder tidligere transportminister Magnus Heunicke. Ham har jeg mødt tit på det seneste også ude i landet, når jeg har været sammen med Mette Frederiksen, og han er altid fuld af energi. Godt nok siger alle socialdemokrater, at de er ydmyge, og at den ikke er hjemme. Men man kan mærke på topfolkene, hvordan det kribler i fingrene efter igen at kunne flytte ind i et ministerium.

Magnus Heunicke (S) ved møde i folketingssalen, hvor ministrene svarer på spørgsmål i ministrenes spørgetid, onsdag den 23. januar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Magnus Heunicke (S) ved møde i folketingssalen, hvor ministrene svarer på spørgsmål i ministrenes spørgetid, onsdag den 23. januar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er megafedt, han endelig har udskrevet valg. Der er en helt særlig stemning nu. Nærmest elektrisk,« siger Magnus Heunicke.

Nogle timer senere forlader jeg Christiansborg ad bagindgangen, hvor et midaldrende ægtepar forsøger at komme ind. Jeg forklarer dem, at de skal gå rundt om bygningen og ind ad besøgsindgangen.

»Vi ville bare vide, om det er Christiansborg,« siger de.

»Ja, det er bare bagindgangen,« siger jeg og tilføjer:

»Det er en god dag, I har valgt at besøge Christiansborg, nu hvor han har udskrevet valg.«

»Er der udskrevet valg?« spørger de i munden på hinanden.

På det tidspunkt var det cirka fire timer siden, Lars Løkke gik på talerstolen med en særlig meddelelse, så man må nok sige, at det godt kan tage noget tid, før alle er helt med.