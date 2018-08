En lille pige i Børnehuset Gaia på Amager brød ud i gråd, da statsminister Lars Løkke Rasmussen og børneminister Mai Mercado dukkede op på stuen kl. 10.30 fredag morgen.

Selv var jeg desværre lidt forsinket eftersom store dele af Amagerbrogade er gravet op og centrale vejbaner er spærret - hvorfor skulle det også være anderledes end resten af København - så jeg bevidnede det ikke selv. Men ifølge troværdige kilder på stedet, så det ud til at Lars Løkke mente, at det kunne børneministeren nok klare.

Mai Mercado, der ellers har stor erfaring som mor med to små børn, tog også barnet op, men pigen var utrøstelig, og ministeren måtte derfor aflevere det skrigende barn til en pædagog. Først da slappede hun af, og vi må nok konstatere, at det er godt, det er pædagoger, der tager sig af børnene på vores institutioner og ikke politikere.

Alligevel må vi nok forvente at se mange flere billeder af Lars Løkke og andre toppolitikere med små børn i den kommende tid, mens valget nærmer sig. Venstre er vendt tilbage til valgkamp classic med bløde værdier og såkaldte photo ops - på dansk en fotomulighed. Det er sådan noget, de arbejder med i partiernes pressetjenester.

De vil gerne lokke fotograferne fra de store uafhængige medier til at tage billeder af deres toppolitikere smilende samen med børn eller dyr eller ældre på et plejehjem, for at få dem til at fremstå rare og menneskelige. Og det gør de ved at invitere medierne og placere den opstillede begivenhed lige foran fotograferne og så håbe, de vil tage det rigtige billede. Virker det? Ja, hver gang.

Men det er en farlig strategi. På YouTube kan man f.eks. se et klip fra 2011, der hedder »Se Løkke snyde barn for slikkepind«. Og her ser det da også ud til, at Løkke tilbyder et barn en slikkepind, bliver fotograferet sammen med ham, hvorefter han putter slikkepinden tilbage i sin lomme. Et råd til Venstres Center for Kommunikation og Politik må være: Sørg altid for, at der er slikkepinde nok.