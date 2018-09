Det lyder meget uskyldigt, når Venstre oplyser, at de laver en ordførerrokade.

Men det skal man ikke lade sig narre af. Det er et blodbad!

Det mest opsigtsvækkende ved rokaden er, at Lars Løkke har degraderet både strammerne og slapperne i udlændingedebatten.

Jan E. Jørgensen, der tidligere var indfødsretsordfører og nærmest er blevet hovedperson i slapperfløjen, som modarbejder Inger Støjberg, er nu kommunalordfører. Det er der ikke så meget spræl i.

Og Inger Støjbergs utrættelige forkæmper på strammerfløjen, den tidligere integrationsordfører Marcus Knuth, er blevet innovationsordfører, hvilket Venstre påstår er 'meget vigtigt', men som også trækker ham ud af den vigtige udlændingedebat op til valget.

Jan E. Jørgensen har skabt vrede internt i Venstre med sin kommende bog 'En ægte liberal'.. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jan E. Jørgensen har skabt vrede internt i Venstre med sin kommende bog 'En ægte liberal'.. Foto: Asger Ladefoged

De to kamphaner, Jan E. Jørgensen og Marcus Knuth, har ifølge mine kilder rodet sig ud i utallige slagsmål på interne gruppemøder. De skændtes også for åbent tæppe om burkaforbudet, det såkaldte maskeringsforbud, og den slags gider Lars Løkke ikke se på i en valgkamp, hvor udlændingepolitikken vil være et afgørende emne.

Inger Støjberg og Søren Pind har også haft mange sammenstød på gruppemøderne, og hans farvel til politik kan sandsynligvis også ses som et tegn på, hvor opslidende udlændingedebatten internt i Venstre er.

Mads Fuglede, der er kommet i Folketinget i stedet for Jakob Engel-Schmidt, får fremover hele ordføreransvaret for udlændinge-, integrations- og indfødsretsområdet. Han er ny i politik, men kendt som USA-ekspert og kommentator, og han er vellidt alle steder. Samtidig er han lige så hård strammer som Marcus Knuth, men Løkke tror angiveligt, at han kan forklare strammerkursen på en mindre firkantet måde end Marcus Knuth og Inger Støjberg.

Inger Støjbergs væbner Marcus Knuth (V) er også trukket ud af udlændingedebatten Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjbergs væbner Marcus Knuth (V) er også trukket ud af udlændingedebatten Foto: Mads Claus Rasmussen

Marcus Knuth har ikke gjort det dårligt, men ryger med i oprydningen. Lars Løkke og den stadig toneangivende Claus Hjort Frederiksen er virkelig trætte af Jan E. Jørgensens kommende bog, som de føler river op i sårene fra udlændingedebatten på et meget uheldigt tidspunkt kort før et valg.

Jan E. Jørgensens bog hedder 'En ægte liberal', og både bogen og titlen er faldet flere i gruppen for brystet.

»Hvem er så de falske liberale?« lød et temmelig giftigt spørgsmål angiveligt fra en politikerkollega på et gruppemøde.

Den detroniserede ordfører nægter dog at tie.

'Bare rolig- jeg kommer naturligvis stadig til at udtale mig om udlændingepolitik. Jeg er menneskeretsordfører - religionsfrihed, ytringsfrihed og den slags,' skriver Jan E. Jørgensen på Facebook.

Det får dog næppe Lars Løkke til at føle sig 'rolig', for det er netop det, han gerne vil undgå.

En anden Venstre-kilde mener, at rokaden slet ikke vil få den tilsigtede virkning. For journalister vil sikkert stadig ringe til Jan E. Jørgensen. Især når der er valgkamp og udlændingedebatten vil køre på høje nagler, pisket op af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (Nye Borgerlige), der er i infight i Sønderjylland - en del af 'det gule Danmark' - hvor DF blev det største parti ved det seneste valg. Så kommer Støjbergs strammerkager til at ligne det rene vand.

Mads Fuglede (V) er lige så hård strammer som Marcus Knuth, men kan måske kommunikere budskaberne bedre Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mads Fuglede (V) er lige så hård strammer som Marcus Knuth, men kan måske kommunikere budskaberne bedre Foto: Mads Claus Rasmussen

Har Støjberg så vundet eller tabt ved ordførerrokaden?

En kilde bruger skakterminologi og siger, at hun har mistet en bonde (Marcus Knuth), men væltet modstanderens dronning (Jan E. Jørgensen).

I øvrigt har Støjberg en direkte linje til den nye ordfører, for Mads Fuglede og Støjbergs indflydelsesrige særlige rådgiver Mark Thorsen er nære private venner. Er man i tvivl, kan man bare kigge på Facebook og Instagram, hvor de har lagt billeder op af sig selv, hvor de griner og krammer. Den var i hvert fald ikke gået i Hørsholm.