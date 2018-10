Jeg var lidt spændt på, hvordan Løkke ville reagere på spørgsmål fra Henrik Qvortrup, da Venstre holdt pressemøde efter deres sommergruppemøde i Aarhus.

Men enten er Løkke blevet mildere med årene, eller også spiller han utroligt godt skuespil. For han virkede helt rolig og svarede pænt på spørgsmålene. Selv om forholdet mellem Qvortrup og Løkke har været anstrengt i mange år. Og selv om Løkke på det tidspunkt må have vidst, at Qvortrup var i gang med en ny bog om ham, som sikkert ville indeholde ubehagelige passager.

Helt tilbage, da Løkke var statsminister i første omgang i 2009-11, var vreden mod Qvortrup ifølge mine kilder så voldsom, at hans rådgivere forsøgte at undgå, at Løkke så Qvortrup, der var politisk kommentator på TV 2, i TV forud for de pressemøder, der engang blev afholdt en gang om ugen. Det ville ophidse Løkke, og præge pressemødet negativt.

i Henrik Qvortrups egen selvbiografi »Q« fra 2014, skriver han:

»At interviewe Lars Løkke Rasmussen er i særklasse ubehageligt. Uden konkurrence det værste, jeg har prøvet som journalist. Man skulle stå tidligt op for at interviewe Anders Fogh, men det skyldtes en naturlig autoritet hos Fogh og ikke bissede, aggressive metoder.«

Lars Løkke blev vred når han så Qvortrup i TV, dengang han sradig var kommentator på TV2 News. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Lars Løkke blev vred når han så Qvortrup i TV, dengang han sradig var kommentator på TV2 News. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Og i et interview har han sagt om et pressemøde på Statens Museum for Kunst, hvor Lars Løkke var presset op i et hjørne:

»Jeg tænkte, at lige om lidt tager den lille svedende mand et hop og nikker mig en skalle, men så kom en kollega ind og stillede et ufarligt spørgsmål, der fik Løkke af krogen.«

I april i år svarede Løkke igen i et interview i Euroman. Qvortrup have sagt om kvotekongesagen: 'Har Lars Løkke Rasmussen en brist?'

Løkke blev spurgt, hvad han sagde til det skudsmål, og svaret lød:

»Ved du hvad, det kommer fra en dømt kriminel. Det synes jeg, taler helt for sig selv. Det må du gerne citere mig for.«

Henrik Qvortrup: »Jeg hader ikke Løkke. Jeg er bare kritisk.« Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Henrik Qvortrup: »Jeg hader ikke Løkke. Jeg er bare kritisk.« Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Jeg har bedt Qvortrup kommentere deres forhold, og svaret lyder:

»Lars Løkke og jeg har et professionelt forhold. Jeg skal være en sidste, der piver over det, hvis han kritiserer mig, for jeg går også til ham. Man må gerne blive vred på mig. Men jeg hader ham altså ikke. Jeg går bare kritisk til ham.«