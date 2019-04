Onsdag var der en kilde, der sendte mig et foto på min telefon.

Et foto fra 2011 af to tidligere partiledere, der i blidt sollys giver hinanden hånd på en bådebro i Frederiksdal.

Partilederne på billedet var Lars Barfoed (K) og Margrethe Vestager (R).

Meningen var ikke til at tage fejl af: Er Kristian Thulesen Dahl i færd med at 'lave en Barfoed'?

Den tilhørende artikel i Berlingske i august 2011 startede sådan:

»Den konservative partiformand, Lars Barfoed, og De Radikales leder, Margrethe Vestager, giver nu hinanden hånd på, at de to partier vil arbejde sammen, uanset om blå eller rød blok vinder det kommende valg.«

ARKIVFOTO 2011 af formand for De Radikale Margrethe Vestager og formand for De Konservative Lars Barfoed.

Man kan godt se sammenfaldet med Thulesen Dahls 'flirt' med Mette Frederiksen.

Det startede med et fælles interview i en sofa sammen med 3F-formanden, Per Christensen, i februar 2017. Og på DF's årsmøde i september 2018 sagde Kristian Thulesen Dahl:

»Mange spekulerer naturligvis på, om Socialdemokratiet på et tidspunkt får nok af en crazy situation med Alternativet, De Radikale og Enhedslisten, og telefonen så ringer hos os. Og ved I hvad? Hvis den ringer – så tager vi den. Mette, du har mit nummer,« sagde Kristian Thulesen Dahl.

Jeg var selv til stede og kan huske, at meldingen blev modtaget med bifald, men ikke stormende bifald. Bifaldet var mere stormende, da han sagde, at 'det vigtigste er, at De Radikale aldrig igen får indflydelse på udlændingepolitikken'.

Lars Barfoeds flirt med Margrethe Vestager viste sig at være et selvmål. Den eneste, der vandt på det, var Vestager, som blev styrket ved valget, mens Barfoed gik tilbage, og måske lagde episoden ligefrem kimen til, at han senere blev skiftet ud med Søren Pape Poulsen.

Kristian Thulesen Dahl (DF) ved møde i folketingssalen, som indledes med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) spørgetime, tirsdag den 26. marts 2019.

Thulesen Dahls strategi har handlet om at blive uomgængelig, hvad enten der er rødt eller blåt flertal, og kunne samarbejde til begge sider. Den rolle, De Radikale havde, før deres holdning til udlændingepolitikken tvang dem ud i den politiske periferi.

Men kommentatorer har også påpeget, at har man den rolle, kan man ikke samtidig være et stort folkeparti. Er det det, vi er vidner til i øjeblikket?

Jeg har talt med Thulesen Dahl om det flere gange, senest i smukke omgivelser ved Dybbøl Mølle, og han er helt sikker på, at DF's aktuelle nedtur snarere skyldes sundhedsreformen og tilbagetrækningsforslaget.

Utroligt spændende bliver det i hvert fald, hvordan DF klarer sig i virkelighedens verden, når stemmerne tælles op.