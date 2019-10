Tidligere uddannelses- og udviklingsminister Ulla Tørnæs har fået en ny og interessant rolle.

Hun sidder nemlig ved siden af Lars Løkke Rasmussen i det nye folketing, der i dag startede en ny sæson med besøg af dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Samt første åbningstale til Folketinget for den nye statsminister, Mette Frederiksen.

På den anden side af Løkke sidder den konservative politiske ordfører, Mette Abildgaard, men det er Ulla Tørnæs, der har Løkkes interesse.

Hende deler han sine anskuelser med løbende under Mette Frederiksens åbningstale.

Alt andet lige må det være interessant for Tønæs at blive indviet i Lars Løkkes mening om tingene. Som var afgørende før 31. august. Og som nu nærmest er episodisk.

En times tid senere møder jeg et medlem af Venstres gruppe, som siger, at Løkke nok snart finder på noget andet at lave.

»Men det er jo vanskeligt at opgive, når man har været herinde hele sit voksne liv,« lyder det fra Venstre-medlemmet.

Lars Løkke havde 25-års jubilæum som folketingsmedlem 21. september. Men det blev ikke fejret, for da skulle Venstre-folkene til et andet møde. Et ekstraordinært landsmøde, hvor de valgte en ny formand.

Lars Løkke har efterfølgende sagt i flere interviews, at han er skuffet over den måde, han blev behandlet på af partiets forretningsudvalg på et møde aftenen før hovedbestyrelsesmødet.

Nu må han lide den tort at sidde på rækken bag ledelsen - på plads 22, uden for anden indflydelse end den at være gruppemedlem.

Det er 18 år siden, han har prøvet 'kun' at være almindeligt folketingsmedlem. Siden har han været minister i 14 år, heraf statsminister i seks og oppositionsleder i fire.

Jeg prøver at fange ham efter talen, men han er forsvundet.

Selve Mette Frederiksens føste åbningstale gik udmærket, i hvert fald hvis man har stemt på rød blok. Aviserne er dog hårde i deres bedømmelse:

»For dem, som havde håbet, at statsminister Mette Frederiksen efter en lang sommerferie ville konkretisere, hvordan hun vil føre sin politik ud i livet, blev åbningstalen en stor skuffelse,« skriver Jyllands-Posten.

»Mette Frederiksen vil det bedste for velfærdssamfundet, men er blevet venner med en flok ulve. Få timer efter, at de er blevet fodret med det fineste røde kød, er de sultne igen. Sådan er deres natur,« skriver Berlingske.

»Jeg har ikke hørt så lidt håbefuld en tale siden Donald Trumps tiltrædelsestale,« siger Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen.

»Jeg er med på, at der er bekymring, men tænker danskerne, at det står så skidt til taget i betragtning af, at vi har så lav ledighed og sådan,« spørger han.

DR har regnet ud, at ordet 'tillid' var det mest brugte i talen, og derefter kom 'Danmark' og 'velfærd'.

DR's brugere havde forventet, at 'klima' ville toppe, men klima endte helt nede på en ottendeplads, når man lægger alle de ord sammen, der begynder med klima.