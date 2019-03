Jeg møder Radio24syvs politiske redaktør, Brian Weichardt, foran Hangar O hos Sun Air i Billund Lufthavn.

Han er iført RayBan Aviator-solbriller, og jeg siger, han ligner McCloud.

Han kan ikke helt huske tv-serien, med ved godt, at den har eksisteret.

Vi er begge mødt op for at dække Landdistrikernes Fællesråds generalforsamling i Billund - selv Radio24syv, der ellers beskyldes for københavneri og nu må lukke, efter at især DF har forringet deres eksistensgrundlag så meget, at de til sidst måtte opgive at byde på sendetilladelsen i næste periode.

Jeg synes, det er flot, at stationens medarbejdere energisk knokler videre, selv om deres arbejdsplads lukker - endda i provinsen i områder, hvor der ikke er togforbindelser.

Jeg siger til Brian Weichardt, at nu har han chancen for et hard talk-interview med den mistænkte bagmand til radioens pludselige død - DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der vil dukke op senere. Eventuelt udstyret med en meget stor mikrofon.

»Nå, ja, jeg skulle have taget en kæmpe mikrofon med. Nej, det har jeg nu ikke tænkt mig,« siger Radio24syv-redaktøren med et grin.

Når sandheden skal frem, er hverken han eller jeg specielt interesserede i Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling. Men foreningen har meget dygtigt inviteret statsminister Lars Løkke Rasmussen til at holde tale samt S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl til at holde tale og debattere.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ses her efter sit besøg hos Landdistrikternes Fællesråds årsmøde hos Sun-Air i Billund, fredag 29. marts 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen ses her efter sit besøg hos Landdistrikternes Fællesråds årsmøde hos Sun-Air i Billund, fredag 29. marts 2019. Foto: Henning Bagger

Og så er det jo, vi københavnerjournalister kommer rendende, uanset hvor besværligt det er, og gerne finder frem til en hangar i Billund Lufthavn kl. 9.30 fredag formiddag.

»Sikke mange, I er,« siger Lars Løkke efter talen, da vi mødes udenfor, og kigger rundt på TV 2, DR, Ritzau, Jyllands-Posten, Radio24syv, B.T. og flere andre.

»Ja, vi dækker selvfølgelig gerne denne generalforsamling,« siger jeg.

»Hvornår har B.T. egentlig sidst dækket et møde i Landdistrikternes Fællesråd?« spørger Lars Løkke.

»Tja,« mumler jeg og tænker lidt over det. Journalister bliver altid hylet ud af den, når politikere stiller modspørgsmål.

Radio24syv spørger ind til, hvordan de lokale sygehusfællesskaber skal fungere helt praktisk. Om man f.eks. kan overnatte, hvis man er syg.

»Du kan jo prøve at tage til Kolding og selv se, hvordan det foregår, nu du er taget væk fra København,« lyder det fra Lars Løkke.

Vi må håbe, at kommunikationen bliver genoprettet lidt under valgkampen, så det er journalisterne, der stiller spørgsmål til politikerne og ikke omvendt.