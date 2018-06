»Nu stopper vi, Karker. Nu må det være nok.«

Hele to medarbejdere i Det Konservative Folkeparti forsøger at få mig til at holde op med at stille spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Jeg har slået skår i den hyggelige stemning i det konservative telt på Folkemødet i Allinge, hvor Søren Pape har talt om gode konservative værdier: Lov og orden, sikkerhed i sit eget hjem.

»Der skal man ikke krænkes, ja, det skal man ingen steder,« siger Søren Pape Poulsen.

Men det, folk snakker om, er, at den 34-årige slovakiske advokat, der slog Papes kæreste, Josue Vasquez, under en våd bytur, nu har siddet varetægtsfængslet i 29 dage. Det er sandsynligvis mere, end man kan forvente, han kan få i straf. Folk begynder at undre sig over, hvorfor han sidder så længe.

Jeg snakker med nogle konservative, inden Søren Pape ankommer, og der er ingen tvivl om, at de er virkelig trætte af, at sagen trækker så langt ud.

»Men Søren kan jo heller ikke blande sig i det - det ville jo være helt galt,« siger en af dem.

»Vi håber bare, det snart er overstået,« siger en anden.

Jeg spørger Søren Pape, om han synes, det er rimeligt, slovakken har siddet fængslet så længe.

»Jeg må henvise til min bedre halvdels advokat, Helle Hall - det er hende, der har forstand på det. Jeg har bare spurgt hende, nu hvor der kommer alle mulige påstande, om det er noget særligt. Hun siger, det er fuldstændig efter bogen, når der sker sådan en episode. Og når det er en udlænding, så varetægtsfængsler man. Det skal jeg ikke forholde mig til. Det er en dommer, der har sagt det, og det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i. Det ville jo være helt vildt. Men retssikkerheden gælder forhåbentlig også for min bedre halvdel ligesom alle andre mennesker.«

Men 29 dage er længere end den straf, han kan få?

»Det kan jeg ikke svare på, det må advokaten...«

»Det kan vi ikke gå ind i, Karker,« begynder en medarbejder, der står lige bagved mig og tager fat i min arm.

Risikerer man ikke, at folk tror, han får en hårdere behandling, fordi det er justitsministerens kæreste, det er gået ud over?

»Det er jo kun noget, man gætter på, hvis man vil gætte sådan,« siger Pape

»Ikke flere spørgsmål, Karker,« siger medarbejderen.

Hvis nu det var en dansker, der var blevet anholdt på en bar i Slovenien og havde siddet 29 dage, ville der vel snart være en diplomatisk krise?

»Jeg ville ønske, at alle mindede sig selv om, hvem der er den forurettede i denne sag,« siger Søren Pape Poulsen.

»Det var sidste spørgsmål,« lyder det bag mig.

»Tak skal I have,« siger jeg og går op mod vejen, der fører ned mod havnen. Lars Løkke har holdt en tale, hvor han roste Özlem Cecic og hendes dialogkaffe. Uffe Elbæk har holdt en tale, hvor han roste Janis Joplin, og en eller anden har sunget en udgave af 'Piece of my Heart', som nok ville få Joplin til at vende sig i graven.

Jeg ringer til advokaten Helle Hald, men hun er ikke til at træffe. Hendes kontor vil sende hende en e-mail, så hun kan ringe tilbage. Hun har ikke ringet endnu.