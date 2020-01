I toget til Nyborg spekulerede jeg på, om Jakob Ellemann-Jensen ville møde op i rullekravesweater til det radikale nytårstræf.

På et tidspunkt har han selv lagt et foto op, hvor han gjorde grin med, at han mindede lidt om den radikale leder, Morten Østergaard.

Men det er der faktisk andre end ham selv, der mener.

Noget andet, vi blev enige om i toget, var, at nu har Jakob Ellemann-Jensen chancen for at træde i karakter som oppositionens leder og svinge krabasken over statsminister Mette Frederiksen og hendes parlamentariske grundlag, Morten Østergaard. Hvem skal betale for, at vi kommer op på 70 pct. CO2-reduktion i 2030? Og hvad med bryggeriarbejderen Arne – hvornår skal han og andre nedslidte kunne trække sig tilbage?

Men Jakob Ellemann-Jensen er i opknappet skjorte, da han veloplagt møder op til sin første officielle duel med Mette Frederiksen. Og Morten Østergaard har slips på, så begge lægger afstand til rullekravetemaet.

TV 2 har tænkt det samme. De spørger Jakob Ellemann, om han har tænkt sig at træde i karakter. Og det har han, siger han.

I selve debatten er Jakob Ellemann nu mest, som vi hidtil har set ham, siden han blev formand for Venstre. Seriøs, veltalende, glimt i øjet. Men det der med at træde i karakter, det ligger det lidt tungt med.

Faktisk er der mest power på Ellemann omkring klokken 13.52 (diskussionen varer fra klokken 13 til 14), og her går det ud over Morten Østergaard.

Morten Østergaard siger, at finansloven er langt bedre end den sidste borgerlige finanslov, hvor DF indførte udlændingeøer og paradigmeskifte.

»Nå, jeg havde ellers indtyk af, at I lå svinebundet i et hjørne. Jeg blev i hvert fald skuffet,« siger Jakob Ellemann.

Bagefter spørger jeg ham, hvordan han selv syntes, det gik.

»Jeg synes, det gik udmærket i betragtning af spørgsmålene,« siger han.

Jeg spørger også Morten Østergaard.

Morten Østergaard (R), statsminister Mette Frederiksen (S) og formand Jakob Ellemann-Jensen (V) Radikale Venstre holder nytårsstævne på Hotel Nyborg Strand søndag den 5. januar 2020. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Morten Østergaard (R), statsminister Mette Frederiksen (S) og formand Jakob Ellemann-Jensen (V) Radikale Venstre holder nytårsstævne på Hotel Nyborg Strand søndag den 5. januar 2020. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Der er alt for meget snak om ydre signaler og for lidt om politik. Og jeg tror godt, vi kan blive enige med Venstre om forskellige ting. Det viser historien jo også,« siger Morten Østergaard.

Sidst Radikale deltog i en borgerlig regering, var ganske vist i 1990, og lige nu har det også lange udsigter, at de kommer i regering med hverken Ellemann eller Frederiksen.

Men humøret var i top på det radikale nytårsstævne. Der er ingen tvivl om, at de føler, de har stor indflydelse – især på klimadagsordenen, som er supervigtig for partiet.

Det var da også jævnligt svært at høre, hvad partilederen sagde, fordi bifaldet var særlig højt, hver gang Morten Østergaard sagde noget.

Og Jakob Ellemann-Jensen? Han er ikke rigtig trådt i karakter endnu. Men det kommer vel på et tidspunkt.