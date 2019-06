Folkemødet på Bornholm starter i ægte avis-ånd: med en rettelse.

Det tidligere tv-ikon Reimer Bo Christensen er konferencier på den store scene, og han er ellers også formand for Publicistklubben og dermed indbegrebet af troværdighed og presseetik.

Men han har altså tidligere lovet tusindvis af deltagere på Folkemødet morgenmad fredag kl. 9.30.

Men det er desværre forkert. Det er kl. 8.30, undskylder han.

»Til gengæld har bageren lovet at bage Krølle-Bølle-klima-tosse-boller. Og han er jo vant til at slå et stort brød op,« lover han.

Krølle-Bølle er et specielt bornholmsk fænomen, og bornholmerne er altså nu også hoppet på den nye trend med at forsøge at mobbe Pia Kjærsgaard, der på EP-valgaftenen troede, hun var sjov, når hun lavede grin med 'klimatosser'. Men hun scorede et selvmål og har nærmest sat gang i en industri. For der er nogen, der producerer T-shirt med teksten 'Klima-tosse'.

Folkemødet i Allinge på Bornholm. Performance-kunstner Christian Falsnæs, ART 2030. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Folkemødet i Allinge på Bornholm. Performance-kunstner Christian Falsnæs, ART 2030. Foto: Thomas Lekfeldt

På folketingsvalgaftenen så jeg ligefrem konservative Naser Khader i sådan en og spurgte ham, om det ikke er for nylig, han er blevet klimatosse.

»Jo, jo, jeg har lige fået T-shirten,« sagde han glad.

Folkemødet går nærmest amok i klimaomsorg. Hele folkemødet står i FN's klimamåls tegn, står der i programmet, og folkemødet starter med performence-artisten Christian Falsnæs, der vil have hele publikum til at række hænderne i vejret og juble ved forestillingen om, at klimamålene en dag er opfyldt.

»Kom nu – råb højere. Det er jo det højeste og vildeste, der overhovedet kan ske,« råber han fra scenen.

Bagefter skal folk bære hinanden og stagedive.

Folkemødet i Allinge på Bornholm. Publikum på scenen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Folkemødet i Allinge på Bornholm. Publikum på scenen. Foto: Thomas Lekfeldt

Det ser halvfarligt ud. Især fordi gennemsnitsalderen blandt de publikummere, der står forrest, ser ud til at være ca. 58. Jeg flytter mig lidt ud af mængden, for jeg er ikke selv blevet rigtig klimatosse endnu, selv om jeg arbejder på sagen. Så vidt jeg ved, kom ingen til skade.

Nå, fredag kan jeg gå til morgenmad uden madspild, og man kan blive 'verdensmester i verdensmål' sammen med Mogens Lykketoft. Det skal nok blive grønt.