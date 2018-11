For mange år siden lavede jeg en serie lange interviews med den tidligere formand for Socialdemokratiet Svend Auken til en bog.

Og Svend Auken, der havde deltaget i mange vigtige tovtrækkerier, havde et godt råd vedrørende politiske forhandlinger, som regeringen og Dansk Folkeparti kunne gøre klogt i at lytte til i dag.

»Når du inde i hovedet kan skrive modpartens pressemeddelelse, så er du tæt på et resultat,« sagde han.

Med andre ord: Begge parter skal kunne udlægge det som en sejr - uden at ryge i totterne på hinanden bagefter.

Nu er DF nok ikke meget for at lytte til råd fra Svend Auken, som nærmest kunne beskrives som den indvandrer-ukritiske del af Socialdemokratiet.

Men det er netop det, det handler om i Finansministeriet, hvor DF og regeringen igen mandag forhandler om det famøse paradigmeskifte.

Afdøde Svend Auken havde et godt råd om politiske forhandlinger Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Afdøde Svend Auken havde et godt råd om politiske forhandlinger Foto: Anders Debel Hansen

Er det bare er et skuespil der opføres, inden man bliver færdige senere på ugen? Det argument hørte jeg fra flere kilder, da jeg kiggede forbi tænketanken Cevea, der serverede øl og hotdogs hos LO fredag aften.

DF har sat en ny deadline 1. december. Hvis den dato overskrides, frygter de, at Folketinget skal indkaldes ekstraordinært i julen. Og ingen er selvfølgelig interesserede i at blive forstyrret i glögg og klejner i familiens skød. Kilder i DF afviser blankt teorien om skuespil, og problemstillingen ser også vanskelig ud.

Det er DFs sidste chance for at få lavet en stor udlændingestramning inden næste valg og måske inden de kommer i regering. De vil vise, at det er alvor, især når de bliver pustet i nakken af Nye Borgerlige, som vil have et opgør med konventionerne.

DF mener også, at både syrere og somaliere kan sendes hjem nu. Ikke til Raqqa og Mogadishu men andre steder i landene, er der jo ikke krigshandlinger, lyder argumentet.

Desuden vil DF gerne have sløjfet IGU'en - integrationsuddannelsen, som bl.a. giver flygtninge og familiesammenførte ret til at optjene dagpenge, sygedagpenge, pension og ferie. Selv Inger Støjberg roser IGU'en som et godt initiativ, men DF mener, det giver flygtninge bedre muligheder for at optjene dagpenge end danskere.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) smiler bredt, men de har forskellige interesser Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) smiler bredt, men de har forskellige interesser Foto: Mads Claus Rasmussen

Løkke og Thulesen Dahl deltager ikke selv i forhandlingerne, men holder dem under skarp observation. Det skulle nødigt ende med at de selv skal rage kastanjerne ud af ilden ligesom sidste år.

Men kan finansminister Kristian Jensen, der er på den modsatte fløj af Inger Støjberg i Venstre, skrive DFs pressemeddelelse inde i hovedet?

Finansloven skal behandles i Folketinget tre gange, og sidste år kom den først på plads efter en heldags debat 22. december, hvor mange folketingsmedlemmer nok havde foretrukket klejner og glögg.