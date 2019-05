VALGKAMP DAG 16: »Mojn, mojn, mojn,« lyder det bag mig, og jeg genkender Mette Frederiksens stemme.

Man kan ikke høre på S-formanden, at hun bor nord for København og er opstillet i Nordjylland.

Nu er vi i Sønderjylland, og her siger man 'mojn'.

»Ja, jeg øver mig på det hele vejen ned langs rækkerne,« siger hun med et smil, mens hun giver hånd til tilhørerne i salen i Folkehjem i Aabenraa inden debatten med Lars Løkke Rasmussen.

Hun er i hvid jakke, sorte bukser og knaldrøde stiletter, vist nok de samme, hun havde på til S-kongressen sidste år, og virker decideret veloplagt.

Hun hilser også på to små piger i røde bluser. Det er vældig sødt og giver gode fotos.

Efter hende kommer Lars Løkke ned langs rækkerne. Han siger bare hej og dav.

Men Lars Løkke virker også veloplagt. Især da debatten kommer i gang, og han lægger hårdt ud 20 minutter inde i debatten med at beskylde Mette Frederiksen for overhovedet ikke at have en plan, men at sige alt muligt, der er designet til valgkamp.

Derfra hvor jeg sidder, kan jeg se Lars Løkkes spindoktor, der står ude ved væggen i venstre side af salen og følger slagets gang.

Han smiler bredt i starten, da Løkke går til angreb. Midtvejs i debatten ser han mere tænksom ud og begynder at koncentrere sig om sin mobiltelefon. Hen imod slutningen, da Lars Løkke begynder at snakke om vækst og Danmarks økonomiske fremtid, begynder han at se glad ud igen.

Nogle eksperter mener, at Mette Frederiksen var for defensiv i den første duel. Hun har en mere tilbagelænet stil og satser sikkert på at gøre Lars Løkke sur, hvilket ikke er så svært igen.

Hun nyder tydeligvis også, at der er et live-publikum, og hun kigger mere ud på publikum og appellerer til dem, mens Lars Løkke henvender sig mere til hende og til ordstyreren Thomas Funding.

I det hele taget er det et godt koncept, Jyske Vestkysten har fundet her, og det var godt, at Lars Løkke og Mette Frederiksen fandt plads i deres kalendere til at tage til Aabenraa. På mange måder var det den hidtil bedste duel.

Vi er lige præcis midtvejs i valgkampen. Og humøret er fint i Venstre, selv om blå blok stadig er langt bagud.