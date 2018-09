Jeg har spottet en stjerne i Socialdemokratiet.

Hun hedder Christina Krzyrosiak Hansen. Hun er 25 år og borgmester i Holbæk.

Da hun vandt kommunalvalget sidste år, var hun 24 år, og da var det 24 år siden, Socialdemokratiet sidst havde haft borgmesterposten i Holbæk. Altså siden hun blev født. Det er i sig selv flot.

Men lørdag hørte jeg hende tale på Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

Og jeg må indrømme, at jeg tænkte, at her er måske en formand for partiet engang i fremtiden.

Hun ligner Helle Thorning-Schmidt, men hun lyder som Mette Frederiksen. Og det er ikke nogen dårlig kombination.

Jeg var ikke den eneste, der var imponeret. Efter hendes tale rejste kongressens delegerede sig og klappede. Og det gør man normalt ikke ad et indlæg af den længde.

»Hun er da ret god, hva'?« sagde jeg til Mette Frederiksen.

»Ja, det er hun,« sagde Mette Frederiksen.

»Måske kan hun blive minister?« blev jeg ved, men det fik jeg ikke noget svar på.

Borgmester i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen ses her på talerstolen ved starten på Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag 22. september 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Borgmester i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen ses her på talerstolen ved starten på Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag 22. september 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Søndag formiddag talte jeg med flere politikere og rådgivere, og de ser alle et stort lys i den unge borgmester. Men minister? Det tør de ikke gisne om.

Jeg ville selvfølgelig også gerne tale med hende selv, men kunne ikke lige finde hende i salen, hvorfor jeg bad formanden for DSU, Frederik Vad Nielsen, om hjælp. Og han sagde sjovt nok:

»Ja, hun er jo min gamle kollega. Vi har siddet i DSU sammen.«

Så ung er hun.

Da jeg fik fat i hende, fortalte hun, at hun er en anden form for politiker end de gængse.

Faktisk startede hendes politiske engagement for mange år siden ved en 1. maj-fest, hvor hun midt i de røde faner og kolde fadøl fik øje på netop Mette Frederiksen.

»Mette gjorde indtryk, for hun gik rundt og gav hånd til alle og kunne huske deres navne. Jeg blev klar over, hvilken form for politiker jeg gerne vil være. Jeg vil være mere mennesket Christina end politikeren Christina. Jeg prøver at sige tingene ærligt og ligeud. Det er en mangelvare i politik,« siger hun.

Nu kunne man indvende, at der er mange, der påstår, de er ærlige og ligefremme, men jeg tror faktisk på hende. Også fordi hun gør noget af det, hun snakker om. F.eks. er hun hver uge i praktik i forskellige jobfunktioner hjemme i Holbæk, selv om hun er byens øverste chef. Hun vasker op og skifter bleer for at få et bedre indblik i arbejdsprocesserne og problemerne. Det tror jeg godt, Lars Løkke og Mette Frederiksen kunne lære noget af.

»Hver tirsdag er jeg i praktik hele dagen på et plejecenter, en folkeskole eller noget andet og deltager i arbejdet. Jeg er jo ung og har brug for erfaring. Men jeg tror også, det ville være godt, hvis politikerne erkendte, at vi skal lære hele livet. Jeg får et billede af virkeligheden, som jeg aldrig kunne få bag et skrivebord,« siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Hvad nu, hvis Mette Frederiksen vinder valget og spørger, om du vil være minister?

»Jeg er borgmester i Holbæk, og det er det, jeg skal være. Jeg har fået verdens bedste job. Det mener jeg virkelig,« siger Christina Krzyrosiak Hansen, inden vi bliver overdøvet af, at hele salen sætter i med endnu en slagsang fra Arbejdersangbogen.