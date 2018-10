Jeg render ind i skatteminister Karsten Lauritzen (V) ved trappen op til vandrehallen.

»Hej Karsten. Hvordan går det med at finde 88 mia.?« spørger jeg med min mest elskværdige stemme.

»Det sætter vi jo netop nogle af landets klogeste hoveder til at finde ud af i den kommission, vi nedsætter,« lyder det kvikt fra den populære og ambitiøse 31-årige skatteminister.

»Jeg troede, de klogeste hoveder sad i ministerierne?« siger jeg.

»Var det ikke noget for dig, Karker,« replicerer ministeren og forsvinder i usædvanligt hurtigt tempo op ad trappen.

Nu er det jo nok kun for sjov. Men uanset hvad, tror jeg ikke, jeg har lyst til at sidde i den kommission, der skal lukke det hul i statskassen.

Skatteminister Karsten Lauritzen er populær og ambitiøs Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Skatteminister Karsten Lauritzen er populær og ambitiøs Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det er statsminister Lars Løkke Rasmussens klimaplan, der er den skyldige. En central del af regeringens planer er, at salget af benzin- og dieseldrevne biler og busser skal stoppe i 2030. Og den målsætning kan komme til at koste statskassen 88,6 milliarder kr. ifølge interne notater fra Finansministeriet, som DR2-programmet 'Detektor' har fundet.

'Detektor' har allerede vist tallene til nogle eksperter, som er samme type mennesker, som kunne tænkes at få sæde i den kommission. Og de vurderer, at det beløb rækker langt ud over, hvad regeringen kan finde i det såkaldte økonomiske råderum.

»Det vil være meget svært at finde 88,6 milliarder. Det er en vældig stor udfordring. Jeg kan ikke erindre, at jeg har set et forslag fra en regering, der har haft så stort et finansieringsbehov, uden der har været en tilhørende finansieringsplan,« siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

'Detektor' mandsopdækkede klimaminister Lars Chr. Lilleholt tirsdag, hvor vi var ude at køre i bus med Løkke og krævede svar på, hvordan det hele skulle finansieres. Lilleholt sagde, at det var »en kæmpemæssig udfordring«, og at det er derfor, regeringen nedsætter kommissionen. Det svar var 'Detektor' ikke helt tilfreds med.

Måske synes Karsten Lauritzen også, det er en ret stor udfordring. Ifølge mine kilder var han interesseret i at skifte til gruppeformandsposten i Venstre ved den sidste ordførerrokade, men den gik til Karen Ellemann. Det er nok også klogt at beholde ham, hvor han er, for han besidder en særlig form for teflon. Enhver anden skatteminister ville se meget mere mørbanket ud efter alle de pinlige sager, der har belastet ministeriet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kørte i bus, da han præsenterede regeringens klimaudspil på et pressemøde ved BLOX i København, tirsdag den 9. oktober 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen kørte i bus, da han præsenterede regeringens klimaudspil på et pressemøde ved BLOX i København, tirsdag den 9. oktober 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og da Socialdemokratiet på deres kongres for nylig rettede kanonen mod skatteministeriet, var det også primært tidligere skatteminister og nuværende finansminister Kristian Jensen, de gik efter. Karsten Lauritzen gik som sædvanlig lidt fri.

Politikens politiske redaktør mente, at »Løkke gør klar til valg med klimaplan«.

Det er sikkert rigtigt, men ikke i år, hvis man skal tro chefen selv.

»Der er god tid, og det ved du jo,« sagde Løkke og pegede direkte på mig med sin frie hånd, mens den anden klamrede sig til en metalstang i den bus, vi kørte i på vej til klimapressemødet.

Det er nu tredje gang, Løkke har lovet mig ikke at udskrive valg i år. Man siger, at valgdatoer er den ene ting, statsministre godt må lyve om. Men må de lyve tre gange? Selvfølgelig må de det. Men med mit kendskab til Løkke, så kan han faktisk godt finde på at lave endnu en finanslov og holde endnu en nytårstale, før han sender danskerne til stemmeurnerne.

