Udlændingeminister Inger Støjberg (V) kommer målrettet marcherende hen ad stengangen i Finansministeriet tirsdag aften.

Vi er kun tre journalister, der er mødt op for at se, hvordan det går med finanslovsforhandlingerne, og Støjberg snakker gerne med os.

Hun har en proppet taske over skulderen, og den rummer gode tilbud til Dansk Folkeparti, siger hun.

Det handler om at finde en løsning på det, DF kaler 'paradigmeskiftet' - at man ikke skal arbejde på at integrere asylansøgere og flygtninge, men at de skal mødes med en plan om hjemsendelse.

Hun har ikke bagt kage, og det skulle hun måske have gjort, for da jeg snakker med DFs gruppeformand Peter Skaarup i samme stengang onsdag morgen, ryster han trist på hovedet.

»De tilbud kunne ikke bruges til noget,« siger han.

Inger Støjberg ankommer til Forhandlinger om ny finanslov tirsdag den 6. november 2018.

Tidsplanen skrider helt vildt. DF har opereret med en plan, hvor regeringen og DF skulle være færdige med finansloven 16. november, for at Venstre kunne få deres landsmøde den følgende weekend 'i fred'. Det kommer slet ikke til at ske nu.

Peter Skaarup undrer sig over, at Venstre ikke er klar med flere forslag til at løse udlændingeproblemerne, når de har haft måneder til det. I stedet har Venstre brugt tid på at relancere sig som grønne og velfærdsfokuserede og fremlagt en byge af forslag fra en række ministerier.

Der gik kun få dage imellem forslagene, hvor Løkke typisk stod sammen med en minister og åbnede gaveboden på et eller andet område. Nogle mener ligefrem, at Venstre har satset på at stige så meget i meningsmålingerne, at Løkke kunne udskrive valg nu i stedet for at forhandle finanslov. Det er ikke sket, og nu skal Venstre finde på noget, der kan tilfredsstille DF.

Kristian Thulesen Dahl fik skrevet ind i forslag til vedtagelse om statsministerens åbningsredegørelse: 'Retningen skal fastholdes, så asyltallet fortsat holdes på et meget lavt niveau. Samtidig skal praksis ændres, så midlertidigt ophold også reelt bliver midlertidigt. Det er sund fornuft.'

Dansk Folkeparti - Peter Skaarup, Rene Christensen og Martin Henriksen (O) ankommer til Forhandlinger om ny finanslov tirsdag den 6. november 2018.

Det betyder ifølge Thulesen Dahl, at integration skal vendes til hjemsendelse i dette efterår, hvilket er temmelig svært, fordi både Lars Løkke og Inger Støjberg lytter meget til Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, som mangler arbejdskraft.

Kilder i Venstre mener dog, at det nok skal lykkes, at DF er fleksible, og at partiets klager over, at det går for langsomt, er teatertorden. DF skulle angiveligt være irriterede over, at de to tv-stationer ikke rigtigt gider dække, at DF går ind og ud ad døren til Finansministeriet, så man kan se, de knokler.

DR og TV2 har angiveligt droppet 'mellemregninger' i Finansministeriet, og sidste år var DF irriterede over, at kun medier som Ritzau og Altinget dækkede forhandlingerne løbende, og at de øvrige medier først dukkede op, da gryden for alvor kogte over.

Der er kaffe på kanden til journalisterne i Finansministeriet, men tidligere har de også serveret slik. Det er ministeriet åbenbart gået bort fra, og nogle journalister er skuffede over den udvikling. Måske er det også derfor, finanslovsforhandlingerne foreløbig foregår i en form for mediemæssigt tusmørke.