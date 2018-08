Det så meget normalt ud, da Det Radikale Venstre tirsdag holdt pressemøde ved skibsværftet Fayard i Munkebo efter partiets sommergruppemøde.

Der stod partiets leder, Morten Østergaard, og præsenterede partiets politik, hvor han kræver en underskrevet erklæring fra Mette Frederiksen (S) om at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Det gjorde han flankeret af politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen og finansordfører Martin Lidegaard.

Men bag kulissen ser det knap så velordnet ud.

Ved afslutningen af pressemødet sagde Morten Østergaard muntert til journalisterne, at de skulle huske hjelme, når de gik rundt på værftet. Men måske er det mere Morten Østergaard selv, der har behov for hjelm. For han spiller højt spil, og under overfladen hersker der borgerkrigslignende tilstande i folketingsgruppen.

I noget tid har jeg hørt rygter om splittelsen i gruppen fra flere velorienterede personer i andre partier i det, der tidligere var kendt som rød blok. På Christiansborgs gange er forholdene hos De Radikale efterhånden nærmest en offentlig hemmelighed, og det er derfor relativt nemt at få oplyst, hvad der foregår, og hvem der støtter hvem. Der sidder otte folketingsmedlemmer i den radikale gruppe, og det - får jeg oplyst - står 4-4.

De, der bakker op om Morten Østergaards satsning på den bløde udlændingepolitik og konfrontationen med DF, er Morten Østergaard, Sofie Carsten Nielsen, Zenia Stampe og Andreas Steenberg.

De, der er imod, er Martin Lidegaard, Ida Auken, Marianne Jelved og Lotte Rod.

Martin Lidegaard og de andre modstandere mener, det er dumt at satse så entydigt på udlændingepolitikken. Der er mange andre vigtige politikområder, synes de: den økonomiske politik, uddannelsespolitikken og EU-politikken for bare at nævne nogle. De foretrækker en mere pragmarisk politik, hvor man forhandler om tingene, og udlændingepolitikken er bare et af emnerne. Så var partiet måske ikke blevet udstødt som regeringsparti af Mette Frederiksen.

De vil gerne have indflydelse efter næste valg og meget gerne i regering. Martin Lidegaard var glad for at være udenrigsminister i Thorning-regeringen, og Ida Auken var glad for at være miljøminister. Det kunne de godt tænke sig at blive igen. Når De Radikale ikke kan komme i regering efter næste valg, kan det have meget lange udsigter for dem igen at sidde for bordenden i et ministerium.

Det er sværere at få oplyst, hvad det er for en strategi, Morten Østergaard arbejder ud fra, og den virker selvmodsigende. Han truer med at forhindre Mette Frederiksen i at danne en regering, der bygger på et samarbejde med Dansk Folkeparti. Men bliver hun forhindret i det, vil det bane vejen for en Løkke-regering, sandsynligvis med deltagelse af Dansk Folkeparti. Og det, skulle man tro, var endnu værre for De Radikale, der ser rødt, når de ser integrationsminister Inger Støjberg (V) og Martin Henriksen, udlændingeordfører (DF).

Måske drømmer Morten Østergaard om at efterligne Margrethe Vestager, der fik stor indflydelse i 2011. Men hun havde et flertal med de borgerlige om tilbagetrækningsreformen og kunne derfor presse S og SF under regeringsforhandlingerne. Situationen for Østergaard er nærmest omvendt: Han er oppe imod et stort flertal i Folketinget, der bakker op om den hårde udlændingepolitik.

Nogle, jeg har snakket med, siger, mens de trækker på smilebåndet, at Morten Østergaard måske drømmer om at blive en ny Emmanuel Macron og få så mange stemmer, at han på en eller anden måde bliver uomgængelig. Alt tyder dog på, at det snarere er DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der er blevet uomgængelig