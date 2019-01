Jeg rækker straks hånden frem, da jeg ser Inger Støjberg.

Jeg tør jo næsten ikke andet.

Især når jeg er mødt op til den første officielle grundlovsceremoni, hvor nye danske statsborgere bydes velkommen hertil.

Det sker i Eigtveds Pakhus i Udenrigsministeriet. Ni personer skal have dansk statsborgerskab. Og man kan næsten ikke få øje på dem i hæren af tv-kameraer, fotografer og journalister. Arrangørerne ved ikke, hvor mange journalister der er, men der er tilmeldt 20 medier, siger de. Så der er nok mindst 40 pressefolk.

Inger Støjberg trykker min hånd og siger:

»Tillykke med fødselsdagen.«

Det er umuligt at skjule noget, efter vi alle er kommet på Facebook.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) byder nye danske statsborgere velkommen ved den første grundlovsceremoni i Eigtveds Pakhus torsdag den 17. januar 2019.

»Christian Langballe har også fødselsdag i dag,« oplyser hun, og det synes hun og spindoktoren åbenbart er morsomt.

Jeg prøver at finde en plads, og en af medarbejdere sørger for, at jeg ikke sætter mig på en af de nye statsborgeres pladser. Det kunne nemt komme til at virke lidt akavet.

Sjovt nok møder jeg netop bemeldte Christian Langballe, Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, som er mødt op for at se, hvordan det løber af stablen. Det er jo bl.a. ham, der har fundet på det.

»Det er først, når I har rykket min hånd, at I er rigtige danske statsborgere,« forklarer Inger Støjberg de ni kommende statsborgere. Hun står på høje hæle foran to store Dannebrog over kors.

Efter håndtryksloven fra 2018 er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag vært for den første officielle ceremoni, hvor ni udlændinge skal give hende hånden for at få et statsborgerskab i bytte. Arrangementet fandt sted i Eigtveds Pakhus i København. For et kort øjeblik siden modtog Sheryll Ann Dufke sit danske statsborgerskab.

»Det er, lige som det skal være. Højtideligt, enkelt, festligt,« konstaterer Christian Langballe tilfreds.

Flere af landets dygtigste journalister og fotografer er mødt op, bl.a. Politikens Cavlingpris-vindende Olav Hergel.

Han giver hånd til Christian Langballe.

»Hej, Jesper,« siger han.

»Jeg hedder altså Christian.«

»Nå ja.«

Jesper er som bekendt Christian Langballes afdøde far. Christian har en vis lighed med sin far, røg tidligere også pibe og har simpelthen også overtaget hans ordførerskab.

Lidt senere vil den dygtige og erfarne Anja Westphal fra DR også tale med Langballe.

»Hej, Jesper ... nå nej, Christian,« siger hun.

Christian Langballe tager det i stiv arm.

»Pia (Kjærsgaard, red.) kalder mig også Jesper. Hun har gjort det fra Folketingets talerstol for et halvt år siden. Jeg sad nede på min plads og råbte: 'Jeg hedder altså Christian',« fortæller Christian Langballe.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) byder nye danske statsborgere velkommen ved den første grundlovsceremoni i Eigtveds Pakhus torsdag den 17. januar 2019.

Flere af journalisterne og fotograferne ser bekymrede ud, som om de synes, arrangementet er lidt pinligt. Men de nye statsborgere er glade og tilfredse. F.eks. Sheryll Dufke, der græder af glæde, efter at hun har trykket Støjbergs hånd. Hun har også fået to statsborgerskaber for et håndtryk. Hun er nemlig højgravid.

Selv Svenska Dagbladet har sendt en journalist og en fotograf, og journalisten er noget skeptisk.

»Vores nye regering vil stramme lidt på udlændingeloven. Men håndtryk har vi ikke noget af,« siger hun med alvorlig mine.

Inger Støjberg får stillet byger af kritiske spørgsmål, men hun står som sædvanlig fast på sin sag.

»Jeg har hørt, at der er nogle, der mener, at man også kan bruge highfive eller krammere. Men det er kun håndtryk, der dur,« meddeler hun.

Jeg er også helt glad for mit håndtryk. Det er jo historisk.