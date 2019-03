Jeg har været til et hemmeligt møde i Statsministeriet.

Jeg var nemlig på en lille, eksklusiv liste på ni journalister, der fredag var inviteret til frokost med Lars Løkke Rasmussen.

Der er dog referatforbud, så jeg kan desværre ikke fortælle noget om det. Jeg har kun fået lov at fortælle, hvad vi fik at spise, så det iler jeg med at oplyse:

Et stykke med fiskefilet og rejer, et med mørbradbøf og bløde løg og sidst men ikke mindst kartoffelmad med mayo og kaviar eller rogn eller noget i den stil. Kartoffelmadder er populære på Christiansborg og var også et hit i kantinen på 2. sal, dengang det hed Brydesens.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) Fotograferet i Statsministeriet. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) Fotograferet i Statsministeriet. Foto: Søren Bidstrup

Nogle ville nok tro, at sådan en invitation kunne være en strategisk forløber for at udskrive valg på tirsdag til afholdelse tre uger senere. Men uden at røbe for meget tror jeg godt, jeg kan sige, at hvis det er planen, så burde Løkke ernære sig ved at spille poker. For det virker ikke særlig sandsynligt.

Der er selvfølgelig noget særligt ved at blive lukket ind i magtens centrum - ud over fornøjelsen ved at nyde en perfekt tilberedt kartoffelmad.

Der går lang tid imellem, at jeg bliver inviteret indenfor i Statsministeriet. Men jeg har da siddet der før - også med Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen. Lokalerne er jo kun til låns, som Løkke siger.

Nu er spørgsmålet, om der snart skal rykke en ny ind. Jeg tror også godt, jeg uden at ødelægge mit forhold til Statsministeriet kan røbe, at Løkke satser på at opholde sig noget længere på matriklen, også efter næste valg.

Som alle ved, ser det svært ud. Løkke og blå blok er bagud i alle målinger. Mellem 80.000 og 100.000 vælgere skal trækkes over midten, hvis han ikke skal rykke ud af kontoret og aflevere nøglerne til Mette Frederiksen. Det lyder af meget, men svarer faktisk til, hvad Liberal Alliance ifølge Altinget har tabt siden sidste valg. Og DF har tabt endnu flere.

Løkke har travlt. Efter frokosten holdt han kort pessemøde om terrorangrebet i New Zealand p Foto: Philip Davali Vis mere Løkke har travlt. Efter frokosten holdt han kort pessemøde om terrorangrebet i New Zealand p Foto: Philip Davali

Om ikke så længe skal vi ud i en kaotisk valgkamp med 12 partier og fire-fem statsministerkandidater. Og selv om fredagen var præget af, at skoleleverne pjækkede til fordel for klimaet og råbte op på Slotspladsen om, at der skal gøres noget, så er det nok ikke klimaet, der bliver hovedemne ved det kommende valg.

Det er nok snarere sundhed, tilbagetrækning, lidt infrastruktur - og så det gode gamle trumfkort: Udlændinge. Socialdemokraterne mener godt nok, de har lagt den ned med deres nye politik. Men i blå blok regnes det stadig for en blå vindersag.

Klima skal man dog ikke helt kimse af, og Løkke var faktisk lidt forsinket til den benævnte frokost. Man kunne mistænke ham for at prøve at lamme pressen ved at invitere ni centrale politiske journalister op i Statsministeriet og så bare lade dem stå der og glo.

Men så kynisk er han selvfølgelig ikke. Han blev faktisk forsinket af, at han gik ned og blandede sig med de mange børn og unge, der demonstrerede på Slotspladsen.

Det er OK med en enkelt pjækkedag, men så skal man tilbage i skole og gøre sig klogere, lød budskabet fra statsministeren. For så kan vi få dygtigere forskere, som faktisk kan gøre noget ved klimaforandringerne, lød argumentationen.

Et godt argument, der tilsyneladende gik lidt hen over hovedet på de unge klimademonstranter. Det bliver spændende, om Løkkes argumentation i højere grad kan indfange vælgerne ved det valg, der skal afholdes senest 17. juni. Ellers risikerer han at måtte aflevere nøglerne.