Jeg har downloadet Folkemøde-appen, og min iPhone er endnu ikke brudt sammen, men det er sikkert tæt på. For der er så mange arrangementer i Allinge de kommende dage, at det er tæt på umuligt at overskue det hele.

Det er det ottende Folkemøde, der løber af stablen i år på Bornholm, og jeg har deltaget i seks af dem.

Et år kom jeg lige op fra bildækket, da vi sejlede fra Ystad, og den første, jeg rendte ind i, var Uffe Ellemann-Jensen. Lidt senere, da jeg stod i kø for at få en pølse med brød i cafeteriet, mødte jeg Poul Nyrup Rasmussen. Hvad er oddsene for det?

Hele toppen af Danmark tager fire dage til Bornholm, hvor 100.000 mennesker, mere end 1.000 foreninger og mere end 150 medier er samlet i og omkring Allinge, en by, der normalt har 1.500 indbyggere. Alle de lobbyister, kommunikationsfolk, politikere og journalister, der plejer at gå og gnubbe skuldre med hinanden på Christiansborg, i ministerier og styrelser, hos DI, DE og DA, på Axelborg eller i Bruxelles, går i stedet og gnubber skuldre med hinanden på solskinsøen - nu i korte ærmer og med en fadøl i hånden.

De fleste af deltagerne kan aflevere bilagene for hotelværelser og mad og drikke, endda fadøllene, til deres respektive arbejdsgivere. Konsulentfirmaerne, der i forvejen tager skyhøje honorarer for at lære landmænd og underdirektører i supermarkedskæder at se direkte ind i kameraet, når de bliver interviewet, har kronede dage. De mest populære holder fede fester om aftenen, hvor man skal melde sig til i forvejen for at få adgang. Tidligere i år var det en historie i Altinget.dk, at dagbladet Politiken ikke længere ville opholde sig på hotellet Gæstgiveren. Hvad rager det hr. og fru Hansen i Valby? Er det et folkemøde?

Diskussionen har stået på, siden Bertel Haarder fik ideen til det første Folkemøde. Faktisk har jeg og andre ved selvsyn kunnet konstatere, at Folkemødet har tiltrukket flere og flere almindelige mennesker, der selv må betale deres regninger, de senere år. Men rigtigt folkeligt er det altså ikke ifølge en undersøgelse, Norstat har lavet for Altinget. Mere end hver tredje dansker oplever slet ikke Folkemødet som vedkommende.

36 procent svarer, at Folkemødet slet ikke vedkommer dem, og 27 procent svarer, at det vedkommer dem i mindre grad. 20 procent svarer, at det vedkommer dem i nogen grad, og kun 5 procent, at det vedkommer dem i høj grad.

Men inden jeg tog af sted for selv at gnubbe skuldre med de samme mennesker, jeg plejer at omgås, spiste jeg frokost med en kollega fra Berlingske. Og han sagde:

»Der er faktisk ikke ret mange lande, hvor man kan samle alle politikerne på ét sted, og folk har helt fri adgang til at slå en sludder af med dem.«

Og det er jo rigtigt nok. Så lad os bare glæde os over det.

RETTELSE:

I går skrev jeg om, hvordan, en ren S-regering med Mette Frederiksen vil se ud, hvis hun får mulighed for at danne regering efter næste valg. Et navn var desværre faldet ud af artiklen i printavisen. Nemlig NICK HÆKKERUP, der ifølge mine kilder står til at blive justitsminister.