Dansk Folkeparti krævede grundlovsdag, at Lars Løkke smider Liberal Alliance ud af regeringen efter næste valg.

Alligevel ser kulturminister Mette Bock (LA) forbavsende rolig ud, da jeg møder hende på vej til et samråd om billethajer.

Der er stegende varmt på Christiansborg, og det koger og bobler i blå blok, men ministeren er helt kold.

»Det er ikke usædvanligt tæt på et valg. Jeg har i hver fald et godt forhold til de ordførere fra DF, jeg samarbejder med,« siger hun.

Hun sidder i en blå sommerkjole og smiler sødt, men har ikke lyst til at uddybe forholdet mellem hendes bror, Anders Samuelsen, og Kristian Thulesen Dahl nærmere.

Jeg kommer ellers lige ude fra Proviantgården, hvor jeg har talt med DF-kilder, som siger, at da der skulle udpeges nye bestyrelsesmedlemmer i TV2 i april, fik DFs medieordfører Morten Marinus først besked om det af Mette Bock et kvarter før offentliggørelsen. Det tager de som et tegn på, at de to partiers dårlige forhold ikke kun huserer i toppen, men siver nedad til ordførerne.

Mens DF holder til i Proviantgården, befinder LA sig ude på Ridebanen, så de ligger fysisk så langt som muligt fra hinanden, og de er tydeligvis også langt fra hinanden mentalt. Men ude på Ridebanen tager de det også utroligt roligt.

Den politiske ordfører Christina Egelund står i køkkenet og spiser en skål salat.

»Vi er da glade for, at DF er klar til at gå i regering. Vi har ingen fine fornemmelser,« siger hun.

Andre LA'ere henviser til, at Anders Samuelsen i 2015 pressede Lars Løkke til at undersøge muligheden for en VOLAK-regering. Men da foretrak Løkke at køre alene. Året efter fik LA truet sig ind i regeringen, og sidste efterår gik det helt galt i forhandlingerne mellem LA, der ville have skattelettelser, og DF, der ville have et paradigmeskifte i udlændingepolitikken.

Op til jul sad Kristian Thulesen Dahl i en hel time alene og ventede i spejlsalen, mens Lars Løkke snakkede med Anders Samuelsen. Det er det lokale, der bruges til pressemøder, det er længe at vente i et stort lokale, og Thulesen var lige ved bare at gå.

Faktisk har DF'erne været trætte af LA siden 2016, hvor Anders Samuelsen stillede ultimative krav om topskattelettelser. Thulesen ville hellere have valg end at acceptere det.

»Hva så - er I klar til valg?« råbte Thulesen Dahl fra talerstolen ved DFs årsmøde.

To måneder senere dannede Lars Løkke VLAK-regeringen, og kravet om topskattelettelser forsvandt.

Men siden har DF haft svært ved at stole på LA i forhandlinger. De frygter, at papirer bliver lækket, og de mener, at mistilliden går begge veje.

Et eksempel var, da DF i 2015 ville have musikeren Sigurd Barrett på finansloven. Det blev lækket til Politiken, og DF mistænker LA.

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har DF'erne dog gode erfaringer med. Han er hæderlig og har humor, siger de, og kan fungere som en bølgebryder, når bølgerne går højt.

Jeg går ud i solen. Christiansborg Slotsplads er en stor byggeplads og solen bager ufortrødent. Det er et godt billede på den politiske situation. Det bliver et varmt efterår.