VALGKAMP DAG 29: Lars Løkke har en bombe med i lommen, da han ankommer på B.T. tirsdag formiddag.

En politisk bombe altså. Men den detonerer ikke rigtigt.

Faktisk havde jeg glemt, at vi får fint besøg, men jeg fornemmer det straks, da jeg ser veltrænede, velklædte mænd med øresnegl strategisk placeret både uden for B.T. og rundtomkring i bygningen.

Derudover er der også tre lige så velklædte spin-folk med. Det er noget af et setup, der følger med, når Lars Løkke skal interviewes live på B.T.s Facebook-side af debatredaktør Sanne Fahnøe.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er ellers noget af en bold,« siger Lars Løkke og puffer til en kæmpestor fodbold, der ligger i nærheden af livestudiet, som ligger lige op ad sportsredaktionen.

»Ja, den er ... stor,« siger jeg bare.

Samtalen går i gang, og det mest aktuelle emne er selvfølgelig morgenmeldingen fra den radikale Martin Lidegaard i Jyllands-Posten, hvor han anbefaler en SV eller SVR-regering.

»Men hvad siger Morten Østergaard? Er det en koordineret udmelding? Det kunne jeg godt tænke mig at vide,« siger Løkke.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Jeg har hørt Morten Østergaard kommentere sagen i TV2 News, og det lyder faktisk koordineret på den måde, at man sender en løjtnant i byen, hvorefter chefen kan sige noget lidt rundere uden at skyde det ned. En typisk måde at lancere en politisk ide på.

»Det er et meget interessant synspunkt,« siger Løkke så.

Han siger også, at Mette Frederiksen jo åbenbart ikke vil sætte sig i spidsen for et SV-projekt.

»Så må jeg jo selv gøre det,« siger han, og jeg spærrer øjnene op, for det er en ny vinkel.

Efterfølgende siger jeg til Løkke, at meldingen fra Martin Lidegaard virker koordineret, for Morten Østergaard har i hvert fald ikke skudt den ned.

»Gør det nogen forskel for dig at få det at vide?«

»Jeg tror lige, jeg må dykke lidt dybere ned i, hvem der har sagt hvad,« siger Løkke venligt, men afvisende.

»Og det med, at du selv måtte sætte dig i spidsen, hvad mente du med det?«

»Jeg mente det, jeg sagde,« siger Løkke, og to minutter efter er han væk, og det er PET-vagterne og spindoktorerne også.

Kun den store fodbold ligger der endnu.

Ca fire timer senere springer nyheden på TV 2 News.

»Løkke opløser blå blok i 11. time – vil danne regering hen over midten.«

Tilsyneladende en ide, han har udviklet i løbet af dagen.

Endnu en gang har Løkke vist sig som en mester i disciplinen at smide en bombe i egen lejr.

'Friendly fire' kalder man det i militærsprog, når man ved en fejl bliver skudt ned af en af sine egne. Og sådan et offer ligner LA-formand Anders Samuelsen bagefter, da han bliver bedt om at kommentere, at hans statsminister nu endeligt har smadret blå blok og hellere vil samarbejde med modstanderen.

Det er et valg fuldt af overraskelser, og Løkke har stået for de fleste.