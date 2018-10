Gæt, hvem der har tre grønne slips.

Rigtigt: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Selvfølgelig har han grønt slips på ved præsentationen af regeringens klimaudspil. Men det virker, som om han har haft det på de sidste mange måneder, og jeg var begyndt at blive helt bekymret på hans vegne for, om det ikke snart skulle til rens.

Men han har altså en backup. For det har været vigtigt for ham at signalere, at han er grøn, siden han blev klimaminister i den smalle Venstre-regering i juni 2015.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt rager op i landskabet iført grønt slips. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt rager op i landskabet iført grønt slips. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lilleholt er en af Løkkes ældste venner. De har kendt hinanden godt, siden Lars Løkke blev formand for VU i 1986, og Lars Chr. Lilleholt var næstformand. De to Venstre-drenge var modstandere af Operation Dagsværk, som de mente samlede ind til socialistiske projekter i Mellemamerika.

De ville samle ind til en skole til de muslimske krigere, mujahedinerne, der tog kampen op mod Sovjetunionens kommunistiske styrker i Afghanistan.

Og de to kender en muslimsk niqab indefra, for de kom ind i Afghanistan fra nabolandet Pakistan på ladet af en lastbil, forklædt som muslimske kvinder, begge iført niqab, som dækker alt undtagen øjnene.

Trods det lange venskab hang Lars Chr. Lilleholts ministerpost på et tidspunkt i vinden, da trekløverregeringen skulle dannes i 2016. Men han overlevede og har loyalt knoklet på sin post hele tiden. Og nu skal der meget mere til end et grønt slips. Klimaet er rykket højt op på dagsordenen, både hos regeringen og vælgerne.

Løkke og Lilleholt har været venner i mere end 30 år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Løkke og Lilleholt har været venner i mere end 30 år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og måske tænker Løkke allerede på, om han kan få brug for hjælp fra Alternativet efter næste valg. I hvert fald er Lilleholt for alvor kommet i arbejdstøjet, for klimaet kan være medvirkende til, hvem der vinder næste valg.

Mens vi står og venter på ministrene foran BLOX ved Langebro, gør en spindoktor mig opmærksom på, at klima for nylig er røget fra ottendepladsen op på tredjepladsen i en måling af, hvad vælgerne synes, er vigtigt. Nummer et er sundhed, og nummer to udlændinge.

BLOX er en kæmpe glasbygning, der blandt andet. indeholder et tværfagligt innovationsmiljø for bæredygtig udvikling. Byen spejler sig i glasfacaderne, og solen bager, selv om vi er i oktober. Men det er sikkert bare et tegn på den forfærdelige og truende globale opvarmning.

Men nu har seks ministre kastet sig ind i klimakampen med Løkke i front og med Danmark som hele verdens klimaduks. Så kampen er nok ikke tabt endnu.