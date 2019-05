VALGKAMP DAG 15: En af de bedste journalistiske bøger om politik nogensinde er 'Fear and Loathing on The Campaign Trail' (Frygt og lede på kampagnesporet) af Hunter S. Thompson, der handler om valgkampen i USA i 1972, hvor Richard Nixon vandt over George McGovern.

Man kommer til at tænke på den titel, når man snakker til baggrund med kilder i Venstre i disse dage. Frygt og lede fylder en del hos nogle af kandidaterne, efter at chefen Lars Løkke Rasmussen har lanceret ideen om en SV-regering samt genoplivet formandsopgøret ved at sætte spørgsmålstegn ved Kristian Jensen som sin efterfølger.

De synes, det er en besynderlig fornemmelse at overveje et samarbejde med det parti, de har brugt al deres tid på at bekæmpe, siden de for mange år siden meldte sig ind i VU.

FV19: Statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, og næstformand Kristian Jensen kommenterer Socialdemokratiets 2025-plan i Venstres gruppeværelse på Christiansborg i København, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019)

Samtidig har Venstre-folkene spredt sig i forskellige grupper, der indædt sms'er med hinanden og prøver at påvirke andre i partiet: Folk der støtter Kristian Jensen som ny formand, folk der synes, at Lars Løkke skal fortsætte som formand, selv om han taber valget, og folk der synes, at Jakob Ellemann-Jensen skal stille op mod Kristian Jensen, hvis Løkke går af som formand.

Usikkerheden om arvefølgen er frustrerende og tapper politikere for kræfter. Normal logik tilsiger, at Lars Løkke skal gå af som formand, hvis han taber valget og efterfølges af næstformand Kristian Jensen, der både har været skatteminister, gruppeformand, udenrigsminister og finansminister.

Den populære og slagfærdige Jakob Ellemann-Jensen har 'kun' været politisk ordfører og miljøminister. Og i sidstnævnte funktion er han angiveligt blevet upopulær hos det vigtige Venstre-bagland i Vestjylland, som synes, han ikke kæmper nok for landbruget og dertil er arrogant.

Som dark horse er der udlændingeminister Inger Støjberg, som er populær i Jylland, men det er alt sammen gætterier.

Da jeg spurgte Lars Løkke Rasmussen, om han går af som formand, hvis han taber valget, svarede han bare:

»Jeg taber ikke.«

Jacob Simonsen, direktør for ARC sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen og New Yorks tidligere borgmester og FN's generalsekretærs særlige udsending på klimaområdet, Michael R. Bloomberg, på Amager Ressourcecenter (Amager Bakke), tirsdag den 21. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Men spørgsmålet er, om han har ladet sig insiprere af valget i Sverige. Her sammensatte vælgerne en mudret Rigsdag, men én ting syntes sikkert: At socialdemokraten Stefan Löfven, der var gået tilbage, ikke kunne fortsætte som statsminister.

Efter 131 dage, hvor man afprøvede alle mulige konstellationer, endte det med, at statsministeren hed ... Stefan Löfven.