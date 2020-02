»Hvad går du egentlig rundt og laver?« spørger en kollega på Christiansborg.

»Prøver at lave noget om Alterativet. Men de påstår, at alt går godt,« mumler jeg.

»Nåh. Fock og Gejl,« siger kollegaen.

»Ha. Ret sjovt,« siger jeg.

»Faktisk ret sjovt,« siger kollegaen.

Josephine Fock blev ny leder af Alternativet i lørdags. Tirsdag var hendes første dag på Christiansborg i den nye position. Her skulle der vælges ny politisk ordfører, fordi Rasmus Nordqvist var trådt tilbage. Han stillede også op som leder med et andet prgram end Josephine Fock og tabte.

Ny politisk ordfører blev Torsten Gejl.

Jeg har snakket med både Josephine Fock, Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist, og de siger alle tre, at gruppemødet gik fint, og at der ikke er noget ballade at komme efter.

Derefter går hele gruppen ned at spise frokost i Snapstinget.

Uffe Elbæk lægger armen om Rasmus Nordqvist. Længe og lidt trøstende.

Josephine Fock ankommer sidst til bordet. Hele gruppen nyder frokost i god ro og orden.

Men det er altså et faktum, at hele folketingsgruppen stemte på og anbefalede Rasmus Nordqvist.

Josephine Fock. Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Alternativet holder gruppemøde, hvor de skal finde ny politisk ordfører, på Christiansborg, tirsdag den 4. februar 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Josephine Fock. Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Alternativet holder gruppemøde, hvor de skal finde ny politisk ordfører, på Christiansborg, tirsdag den 4. februar 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Josephine Fock skal de næste tre år styre gruppen uden selv at sidde i Folketinget.

Theresa Scavenius, der blev nr. 2 ved afstemningen, siger i Berlingske, at hun nu vil give Josephine Fock 'et par måneder' til at udfolde sit politiske projekt. Scavenius vil dog forbeholde sig retten til at kritisere Josephine Fock for dét, hun finder nødvendigt.

Politikens kommentator Kristian Madsen skriver i sin analyse om den nye leders begyndelse og fremtid, at 'Josephine Fock har sat sig på en tikkende bombe, og de kommende dage bliver helt afgørende for hendes og Alternativets fremtid'.

Næste punkt, hvor vi skal se partiets kort, bliver når regeringen vil forhandle klima senere på året. Her vil Josephine Fock sandsynligvis gerne være med, mens Rasmus Nordqvist sandsynligvis vil foretrække at stå udenfor.

Det bliver spændende.