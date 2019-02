Murphys lov lyder:

»Det, der kan gå galt, vil gå galt.«

Og lige præcis den lov ser for tiden ud til at forfølge regeringen.

Selv en supergod nyhed, som alle vil klappe i hænderne ad, kan åbenbart ende i rod og fejl og mistanker om interne slagsmål.

Jeg gik egentlig et smut i Finansministeriet for at høre, hvordan det går med forhandlingerne om sundhedsreformen.

Men alle snakkede kun om Tour de France, selv om det ikke er nogen spidskompetence for de fleste politiske journalister.

Finansminister Kristian Jensen (V) har nemlig tweetet, at Tour de France kommer til Danmark.

'Så blev det officielt. Tour de France starter i Danmark i 2021,' jublede han på Twitter.

Finansminister Kristian Jensen (V) og regeringen til sættemøder med Folketingets partier om sundhedsreformen. Kristian Jensen og de øvrige forhandlere fra regeringen taler med pressen efter Socialdemokratiets besøg i Finansministeriet onsdag eftermiddag 20. feb. 2019.

Noget tid efter trak han imidlertid det lykkelige budskab tilbage:

'Nogle gange er man for hurtig. Og den artikel, man linker til, bliver trukket tilbage, så trækker jeg også mit forrige tweet tilbage :-),' skrev han.

På trods af smileyen syntes han dog ikke, der var noget at grine ad, da han kom ud fra sundhedsforhandlingerne og fik stillet det påtrængende spørgsmål:

»Kommer Tour de France til Danmark?«

»Siden jeg trak mit tweet tilbage, har jeg forhandlet sundhedsreform, så det svarer jeg ikke på,« sagde han.

»Nu har den franske hjemmeside lagt historien ud igen. Vil det sige, at du fastholder dit oprindelige tweet?« spurgte en anden journalist.

»Jeg fastholder, at jeg forhandler sundhedsreform, og når jeg er færdig med det, kan det være, at jeg bliver klogere på, hvad der ligger af hjemmesider,« lød det kryptiske svar.

Han var tydeligvis irriteret over at fornemme, at hans fejl-tweet havde stjålet opmærksomheden fra sundhedsforhandlingerne.

Finansminister Kristian Jensen (V) og regeringen til sættemøder med Folketingets partier om sundhedsreformen. Alle sættemøderne foregår i Finansministeriet og onsdag eftermiddag 20. feb. 2019 var det Nicolai Wammen og Socialdemokratiets tur- her forlader de Finasministeriet.

Men det gjaldt ikke Socialdemokratiets sundheds-chefforhandler, Nicolai Wammen, der kom ud fra de samme forhandlinger. Han tøvede ikke med at juble:

»Det er rigtig godt, at Tour de France kommer til Danmark. Det er en kæmpe international sportsbegivenhed. Danmark er cyklernes land, og det er en fantatisk mulighed for at vise Danmark frem for resten af verden,« sagde han begejstret.

Blandt journalister griner man og ryster på hovedet. For det første er man overrasket over, hvordan det kan lykkes regeringen at få dårlig presse ud af næsten hvad som helst.

Det er også utroligt, at der ikke skal mere end et tweet til, før journalister og folk i det politiske miljø trækker formandsopgøret i Venstre ud af skabet.

For var det egentlig ikke Lars Løkke, cykelentusiasten fra Team Rynkeby og Løkke Fonden, og manden, der for nylig fik den gule førertrøje af selveste Frankrigs præsident Macron, der skulle have præsenteret den nyhed?

Og var der egentlig ikke arrangeret pressemøder rundt om i landet torsdag - og i København med Kronprinsen og alt muligt?

I skrivende stund er det usikkert. Og på bt.dk og eb.dk lyder overskrifterne fra sportsredaktionerne enslydende: 'Total forvirring' og 'Kæmpe kaos'.

Overskrifterne kan bruges på sport eller politik efter forgodtbefindende.