VALGDAG: Et vildt tal dukker op på skærmen midt under Lars Løkkes tale i Landstingssalen.

Det vender jeg tilbage til.

Jeg er rendt ind for at høre hans tale, fordi Venstre-folkene råber og jubler som vanvittige inde i salen. Selv om Løkke har tabt regeringsmagten, og der står på mobiltelefonerne, at han indgiver sin afskedsbegæring til Dronningen torsdag.

»Han er ikke til at stoppe,« råber Venstrefolkene, da han ankommer med Solrun under armen kl. 23.35.

To ministre rækker armene ud over en afspærring for at give Løkke et knus. Troels Lund Poulsen og Lars Chr. Lilleholdt. De to mest loyale Løkke-støtter har oplevet at blive degraderet, selv om de har knoklet for manden i alle deres vågne timer. Og de støtter ham endnu.

»Vi er gået frem igen. Vi er største borgerlige-liberale parti igen,« siger Løkke og Venstrefolkene jubler.

Lars Løkke Rasmussen under valgfesten hos Venstre i Landstingssalen på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.

Jeg står lige ved siden af Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby og Tommy Ahlers, og de jubler og klapper og stirrer nærmest med våde øjne op på chefen.

I en anden gruppe står Kristian Jensen. Han ser også glad ud. Der er ikke noget der tyder på, at Løkke ikke uhindret kan fortsætte som formand indtil videre

Venstre er gået 9 mandater frem. Mette Frederiksen har kun vundet et mandat.

Men det står 91-79 til rød blok. Det er noget sjovt noget med Løkke. Sidste gang tabte han valget, men vandt regeringsmagten. Nu er det omvendt.

Hans næstformand vil så anbefale dronning Margrethe at Løkke sætter sig i spidsen for en regering hen over midten.

Det lyder ærlig talt lidt skørt at blive ved med den der tvangstanke, og det siger jeg til nogle Venstre-folk i nærheden.

»Nej, nej, det da alletiders,« siger de og klapper videre.

Tidligere har jeg også spurgt flere Venstre-top-folk, inklusive Claus Hjort Frederiksen, om valgresultatet betyder, at Løkkes SV-forslag er en succes.

Lars Løkke Rasmussen. Venstres valgfest på Christiansborg i forbindelse med folketingsvalget 2019.

Det siger de ubetinget ja til. Og Claus Hjort har faktisk været en central strateg under både Uffe Ellemann, Anders Fogh og Lars Løkke. Helt tabt bag en vogn kan han jo ikke være.

Og så er det, det vilde tal dukker op på storskærmen. TV2 oplyser, at Socialdemokratiet og Venstre tilsammen har 91 mandater. De to partier kunne altså sammen danne en flertalsregering. Helt uden støttepartier eller noget.

Men Mette Frederiksen vil selvfølgelig ikke det.

Rød blok har vundet en stor sejr, større end i mange år, og vi kan få det rødeste kabinet siden Anker Jørgensen. Hvorfor skulle hun så danne regering med Lars Løkke?

Men Radikale og SF er selvbevidste og har fået stor fremgang.

Især Morten Østergaard kan blive et stort problem. Han har fået blod på tanden, og nu vil han gøre sin forgænger Margrethe Vestager kunststykket efter, og presse Mette Frederiksen til at føre den politik, han ønsker, herunder en såkaldt humanistisk udlændingepolitik.

Venstre-folkene tror, det vil skubbe Mette Frederiksen i armene på Løkke.

Jeg taler med en af de afgående Venstre-ministre, som har forhandlet med Morten Østergaard.

»Han er meget stædig. Det bliver meget svært,« vurderer han.

I øvrigt kunne DF, Nye Borgerlige og Stram kurs tilsammen kun mønstre ca. 12 mandater. Det er kun ca. det halve af, hvad DF alene har nu. Så den indvandrerkritiske del af politik er gået stærkt tilbage.

Og Lars Løkke fik et af de største jubelbrøl, da han sagde, at han intet ville have at gøre med Nye Borgerlige.

Nu må vi se. Det rigtige drama stater i dag,