En socialdemokrat kommer hen til mit bord i Snapstinget, hvor jeg spiser frokost med kolleger fra Ekstra Bladet.

»Det var vist meget klogt af Løkke at holde sig væk fra det pressemøde, hva',« siger socialdemokraten.

Og det rammer faktisk meget godt stemningen på Christiansborg tirsdag eftermiddag.

Mange journalister undrer sig også over pressemødet, tre Venstre-ministre, Inger Støjberg, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs har indkaldt til uden at fremlægge noget nyt fra regeringen - kun for at advare mod at stemme på Socialdemokratiet, nu hvor Morten Østergaard har stillet ultimative krav.

»Var det ikke et underligt pressemøde?« går de rundt og spørger hinanden, mens de venter på det store gedemarked udenfor folketingssalen efter spørgetimen, hvor primært DR og TV2 stiller spørgsmål i munden på hinanden til Lars Løkke og Mette Frederiksen.

Det, man undrer sig over, er, at der ikke blevet fremlagt noget nyt, men kun brugt tid på at kritisere modparten. det minder mere om et valgkamp-pressemøde. Men valget er jo ikke udskrevet endnu.

Nogle synes også, det er lidt mærkeligt, at man bruger ministerielle embedsmænbd til at regne ud, hvor mange udlændinge, der var kommet til Danmark de siste fire år, hvis man havde fortat den noget lempeligere udlændingepolitik under Thorning-regeringerne. Embedsmænd som ifølge meningsmålingerne om få måneder vil arbejde for S-ministre.

Det snakker jeg med nogle spin-folk fra Venstre om, og de synes selvfølgelig udregningerne er helt i orden. For embedsmændene skal jo finde svar på den slags, når der bliver stillet spørgsmål i Folketinget, siger de.

Nu er spørgsmålet så stillet af Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede, så jeg er ikke helt imponeret over den forklaring.

Det hele er så usædvanligt af fagbladet journalisten.dk senere på dagen laver en historie om det med overskriften: »Politiske journalister om Venstre-pressemøde: Kan ikke huske noget lignende«.

Efter alt at dømme har Lars Løkke smidt sit politiske trumfkort uden at tage stikket hjem.

For på en måde går det efter hans plan.

Ifølge mine kilder i Venstre, har Lars Løkke haft to vigtige ting på todo-listen inden han udskriver valg:

1: Afsløre at Mette frederiksens tilbagetrækningsforslag er et bluffnummer (fordi det un vil gavne nogle få tusinde mennesker).

2: Spille udlændingekortet (som normalt altid er til fordel for blå blok).

Det første gjorde han i debatten med Mette frederiksen i DR for nylig. Det andet gjorde han via pressemødet tirsdag.

Men hjælper det på meningsmålingerne? Intet tyder på det. Uanset hvad der foregår olitisk lige nu, foretrækker de fleste åbenbart Mette Frederiksen. For nylig viste en analyse af professor Kasper Møller hansen i Altinget, at Socialdemokratiet er næsten lige så stort som Venstre og DF tilsammen.

Så må man nok sige, at de fleste af jetonerne lige nu ligger ovre hos Mette Frederiksen.