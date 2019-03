Man skulle ikke tro det, når man går rundt i Bella Center og ser på de glade og tilfredse Venstre-folk, men faktisk har partiet lige været udsat for en vaskeægte skandale.

De vigtige telefon-strategi-møder i den daglige ledelse af Venstre er blevet aflyttet af en tidligere medarbejder, der har taget kodeordet til telefonmøderne med sig over i sit nye job i et ministerium.

Egentlig en ægte Watergate-sag. Skandalen, der væltede USAs præsident Nixon i 1974, startede netop med en aflytning. Men der aflyttede man i det mindste demokraterne, altså modstanderne. I Venstre aflytter man åbenbart sig selv!

Nu mener muntre sjæle i oppositionen godt nok, at den største risiko ved at aflytte møder mellem politisk ordfører Britt Bager og gruppeformand Karen Ellemann er at slumre lidt hen.

Det er nok heller ikke der, de helt store strategier lægges. Det handler mere om, hvad der står i aviserne, og hvilke historier man skal reagere på, og hvilke man skal prøve at dysse ned.

Men er det ikke nærmest kriminelt, og burde man ikke melde det til politiet eller noget?

Men nej. Det er der ingen planer om.

Personen skal jo også videre med sit liv, lyder det.

Venstre er altså åbenbart et meget omsorgsfuldt og tilgivende parti.

»Kan jeg ikke også få kodeordet?« spørger jeg nogle af spintyperne.

De smiler bare og afviser det ikke.

Jeg prøver også at spørge Britt Bager, hvad hun synes om, at hun er blevet aflyttet.

Men selv om hun har titel af ordfører, har hun ikke meget at knytte til sagen.

»Ingen kommentarer,« siger hun.

I øvrigt havde Venstre arrangeret et muntert topmøde til at underholde de delegerede, mens stemmerne på EU-kandidaterne blev optalt: Nemlig en samtale mellem Uffe Ellemann-Jensen, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, der tilsammen har ledet Venstre i ca. 35 år.

Under Uffe lå Venstre omkring 24 pct., Fogh toppede i 2001 med 31, og nu må Løkke nøjes med 19,5.

Men Løkke har også haft vanskeligere udfordringer, forstår man.

I hvert fald kunne han ikke nære sig for at give et hib til sin forgænger fra scenen.

»Jamen, Anders, du gik jo også af lige før finanskrisen,« sagde Lars Løkke.