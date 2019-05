VALGKAMP DAG 21: En af de fantastiske ting ved at være politisk journalist er, at man får lov at være utroligt tæt på hovedpersonerne i nogle af deres mest bevægede øjeblikke. Og at veksle nogle ord med dem lige der.

Jeg var tæt på Uffe Ellemann-Jensen, da han gik af som Venstres formand i 1998. På Poul Nyrup, da han tabte valget i 2001. På Mogens Lykketoft, da han holdt sin berømte tale om kun at have et skud i bøssen i 2005. På Helle Thorning-Schmidt, da hun sagde »Jeg kan slå Fogh« og »Vi gjorde det«. På Anders Fogh Rasmussen, da han overlod statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen.

Søndag var jeg tæt på Lars Løkke, da Venstre vandt europaparlamentsvalget, og jeg kunne tydeligt huske, hvor svedende og utilpas han var fem år tidligere, da Venstre tabte det foregående europaparlamentsvalg og kun fik to mandater. Nu har Venstre vundet fire, og Løkke strutter af energi og øjner muligheden for at skabe en dominoeffekt, tromle hen over Mette Frederiksen og vinde folketingsvalget, selv om det stadig virker usandsynligt.

Søren Gade og Morten Løkkegaard har bidraget til det flotte resultat. Men chefen har også selv kæmpet, og han har i hvert fald stærkt brug for denne sejr.

Lars Løkke har nemlig ikke vundet ret mange valg, og det er på en måde utroligt, han har holdt sig kørende så længe alligevel.

5. april 2009 blev han statsminister, da Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til generalsekretær for NATO.

Allerede to måneder senere var der valg til Europa-Parlamentet. Her gik Venstre en smule frem og fik 20,3 procent af stemmerne.

Kommunalvalget i 2009 endte med et nederlag til Lars Løkke. Venstre gik tilbage med 2,7 procentpoint i forhold til 2005 og endte med 24,8 procent af stemmerne.

Han udskrev folketingsvalg i 2011, og det er sjovt nok hans største sejr. Venstre vandt et mandat, og Løkke fik det højeste antal personlige stemmer overhovedet, 56.285. Men rød blok havde samlet flest stemmer, og derfor mistede han statsministerposten til Helle Thorning-Schmidt.

Ved kommunalvalget i 2013 genvandt Venstre lidt af det tabte og gik frem med 1,8 procentpoint. Partiet endte med 26,6 procent af stemmerne.

Europaparlamentsvalget i 2014 tabte Venstre stort, og partiet fik kun to mandater.

Folketingsvalget i 2015 tabte Venstre stort og mistede 13 mandater. Men fordi DF vandt 15 mandater og pegede på Lars Løkke, vandt blå blok, og Lars Løkke kunne igen sætte sig til rette i Statsministeriet.

Ved kommunalvalget i 2017 gik Venstre tilbage med 3,5 procentpoint og mistede 10 borgmesterposter.

Om ni dage er der igen folketingsvalg. Og meningsmålingerne peger på endnu et nederlag.